Arda Guler dal Real Madrid all’Inter: ecco come

Un talento da tenere d’occhio e che ha già stregato Ausilio: Arda Guler potrebbe essere il colpaccio di mercato nerazzurro.

Centrocampista turco di appena diciannove anni, mancino, bravissimo col pallone fra i pieni, a dettare i tempi di gioco, a inquadrare la porta con tiri dalla lunga distanza e a inventare il passaggio chiave. Un po’ Hakan Calhanoglu prima della conversione in regista e un po’ Messi, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

L’Inter lo segue da prima che ci mettessero gli occhi le spagnole. Dopo una breve guerra fredda fra Barcellona e Real Madrid, a spuntarla sono stati i Blancos, che lo hanno acquistato dal Fenerbahce per 20 milioni più altri 10 di bonus.

Ancora oggi il giovane turco è considerato uno degli under 19 più promettenti nel panorama calcistico mondiale. Ma al Real gioca poco e la panchina lo sta intristendo. Di certo Arda Guler, abituato a giocare con i grandi dall’età di sedici anni, non può pretendere di togliere il posto a Jude Bellingham (finora 16 goal in 24 presenze) o ai veterani Toni Kroos e Luka Modric.

Nelle gerarchie di Ancelotti, prima di lui ci sono Camavinga, Valverde, Lucas Vazquez e Tchouaméni. E non potrebbe essere altrimenti. Ecco perché, finora, il ragazzino ha giocato solo 98′ in tutto. Quel poco tempo gli è bastato per farsi notare con giocate di classe e con una prima rete (siglata nel 4-0 contro il Celta Vigo).

Anche Montella, il ct della Turchia che lo tiene già presente nel giro dei titolari, gli ha consigliato di considerare di farsi almeno un anno in prestito altrove, per trovare più spazio. Ecco perché il classe 2005 potrebbe chiedere al Real di poter essere ceduto a titolo temporaneo.

Anche l’Inter in fila per Arda Guler: il punto sul futuro del Messi turco

Dicono che in allenamento faccia meraviglie e che Modric lo abbia già preso sotto la sua ala protettiva. Ancelotti, però, lo considera poco e niente, come dimostrato dall’ennesima panchina nella partita contro il Maiorca, dove l’allenatore si è affidato a un ampio turnover senza però lasciarsi sfiorare dall’idea di concedere qualche minuto al diciannovenne.

I procuratori di Guler hanno già registrato segnali di interesse dai principali club turchi e da squadre di metà classifica spagnola. Anche l’Inter potrebbe farci un pensierino. Il ragazzino è un centrocampista offensivo e potrebbe far ciò che ha fatto spesse volte Sanchez quest’anno: giocare fra centrocampo e attacco, a sentimento, per trovare lo spunto e superare l’uomo.

Probabilmente Guler ha già fatto presente alla società di voler considerare la possibilità di passare un anno lontano da Madrid. I Blancos non sono chiusi a una simile prospettiva, come dimostra quanto hanno fatto con Brahim Diaz, che è cresciuto tantissimo in prestito al Milan.

Il ruolo di Calhanoglu

La chiave per poter attirare Arda Guler all’Inter potrebbe essere la presenza in rosa di Hakan Calhanoglu, uno con cui ha già legato parecchio in Nazionale e che potrebbe aiutarlo a maturare tatticamente e magari a trasformarsi in un centrocampista più completo, capace anche di giocare più arretrato.

Anche il Milan è un’opzione. Il Real ha già sperimentato che i suoi giovani possono crescere bene a Milanello. Inoltre c’è Ibra che ha confidenza con molti dirigenti del Real e che potrebbe già essersi esposto, dato che apprezza molto il giovane turco.

Anche Zlatan Ibrahimovic, come Piero Ausilio, aveva seguito il trequartista prima del trasferimento in Spagna. A rovinare i piani delle italiane potrebbero essere le inglesi, pronte a versare anche un prezzo alto per il prestito oneroso. Il ragazzino piace anche in Premier, anche se per crescere bene potrebbe trarre più giovamento da un annetto trascorso in Serie A.