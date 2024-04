Lascia il Real Madrid a giugno: colpo Inter a zero

Nerazzurri a caccia di rinforzi per la propria retroguardia difensiva, occhio perché può tornare in auge un nome già circolato nella passata estate

Marotta e Ausilio sono in cerca di nuove pedine difensive da poter inserire nella rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Di mezzo anche le età in forte fase avanzata di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

Quelli di Mavropanos, Smalling e Mario Hermoso i nomi che sono finiti per essere accostati all’Inter nelle settimane scorse, anche se sul conto del forte difensore di attuale proprietà dell’Atletico Madrid – in scadenza a giugno – sono già arrivate secche smentite. Resta Kim Min-jae il sogno per la difesa, ma l’unica possibilità per provare a dare una forte accelerata al seguente affare è quella che il Bayern Monaco apra alla soluzione del prestito con diritto di riscatto fissato sui 40 milioni di euro.

Non solo, un altro nome tornato a circolare in casa Inter in queste ultimissime ore è quello di Nacho Fernandez, uno dei più grandi senatori del Real Madrid legato ai ‘Blancos’ da un accordo che scadrà a giugno. Il classe ’90, ad un passo dall’addio dalla Spagna già nella passata estate, è alla sua dodicesima stagione trascorsa alla corte di Florentino Perez. Un profilo, quello dell’attuale numero 6 delle ‘Merengues’, che in realtà era già stato cercato dai nerazzurri nel luglio scorso, ma per cui alla fine non se ne fece più nulla.

Nacho, in scadenza di contratto già in quell’epoca, optò per l’idea di proseguire il proprio cammino al fianco della formazione pluricampione d’Europa sfruttando l’opzione del prolungamento di contratto per un’altra stagione presente nel proprio accordo, unendosi così alla squadra attualmente guidata da Carlo Ancelotti per un altro anno. Ora come ora, però, la sua avventura in Spagna sembra essere giunta al capolinea.

Nacho ha già comunicato al Real del suo addio a fine stagione: c’è di nuovo l’Inter sul difensore spagnolo

Il centrale 34enne ha già informato il Real Madrid della sua partenza fissata per l’estate, col difensore spagnolo destinato quindi a dire addio ai ‘Blancos’ dopo aver trascorso una dozzina di stagioni con questi colori indosso.

A riferirlo è ‘Marca’, fonte secondo cui il classe ’90 è già finito sul taccuino di diversi club europei, Inter inclusa, società che ha provato a compiere più di un semplice tentativo per l’attuale numero 6 delle ‘Merengues’ già nella passata estate, ma senza successo. 36, in totale, i gettoni racimolati in stagione da Nacho, calciatore che viaggia sempre più spedito verso l’addio a parametro zero da Madrid al termine di questa regular season.