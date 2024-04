Il terzo nei derby: ora Lautaro ha Lukaku nel mirino

Già tra i migliori marcatori della storia dell’Inter, derby compresi, capitan Lautaro ha l’obiettivo di superare anche il suo ex collega nella speciale classifica di riferimento

Un solo giro completo delle lancette che segnano le ore per potersi mettere comodi, in poltrona o in tribuna, ad assistere al match della stagione. Quello che vedrà contrapposte Inter e Milan, degne rivali storiche, in un faccia a faccia dalle infinite sfumature e di importanza non soltanto numerica ma anche motivo d’orgoglio per i nerazzurri ad un passo dal traguardo della conquista dello Scudetto sul campo.

Tutto sembra ormai essere pronto per l’occasione e lo sono anche i suoi protagonisti, da parte a parte. Simone Inzaghi non vorrà sbavature e demanderà grande attenzione contro una formazione che conosce bene, reduce oltretutto da una sconfitta pesante per mano della Roma costata l’eliminazione dall’Europa League. Mentre come logico, chiederà anche gli straordinari al proprio bomber Lautaro Martinez il quale – soltanto di recente – ha interrotto la sua notevole striscia positiva di gol messi a segno in stagione.

Il centravanti argentino è infatti fermo a quota 23 nella speranza di poter limare ulteriormente il proprio personalissimo bottino mai raggiunto in carriera finora e non c’è scenario migliore di quello di San Siro contro il Milan dove potersi scatenare ancora.

Lautaro tra i grandi dell’Inter, ora può spezzare il record di Lukaku

Oltretutto, fra le tante motivazioni che potrebbero spingere il ‘Toro’ a muovere assalti ai danni degli avversari, c’è anche un fatto meramente statistico sul quale far leva.

Lautaro è il terzo marcatore assoluto nella storia dei derby della Madonnina da quanto questi esistono come tali in tutte le competizioni disputate dall’Inter, dietro soltanto all’immenso Giuseppe Meazza (12 reti) e Stefano Nyers (11 reti).

A dare man forte filtra infine un’ulteriore dato interessante che accende la sfida tra i singoli: Lautaro è ad un passo dal battere il suo ex compagno di squadra Romelu Lukaku, fermatosi a 15 reti segnate in una sola stagione fuori casa quando militava nell’Inter nella stagione 2019/2020. Oltre ad un già citato Nyers, anch’egli fermo a 15 reti.