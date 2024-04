Linetty salterà il match contro l’Inter di sabato prossimo

Il centrocampista polacco è uno dei punti di forza della squadra di Juric, ieri in casa non andata oltre lo 0-0 contro il Frosinone

Karol Linetty salterà il match contro l’Inter fissato a sabato prossimo alle ore 15 e valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A.

Il centrocampista polacco è stato ammonito all’inizio del secondo tempo della gara col Frosinone terminata 0-0. Era nell’elenco dei diffidati, per cui il Giudice sportivo lo sanzionerà con una giornata di squalifica.

Per Juric, che col pari di ieri ha praticamente detto addio al ‘sogno’ Europa, sarà un’assenza molto pesante considerato che il ventinovenne di Znin è uno dei punti di forza della sua squadra.

Quest’anno ha infatti disputato 25 partite, per un totale di 1.655′. Giocò quasi per intero l’incontro d’andata, allo stadio ‘Grande Olimpico’ di Torino, vinto con un netto 3-0 da Lautaro (autore del raddoppio) e compagni. Linetty veste la maglia granata dall’estate 2020, quando venne acquistato dalla Sampdoria per circa 7,5 milioni di euro.