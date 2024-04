Per Nacho non c’è posto: Stati Uniti o Arabia

Il centrale spagnolo, riaccostato all’Inter nelle ultime settimane, verso l’addio dal Real Madrid a fine stagione. Ecco cosa può accadere in estate

Nacho Fernandez, a difesa dei colori del Real Madrid dalla stagione 2008-09, viaggia sempre più spedito verso la separazione a titolo gratuito in estate dalla formazione di Carlo Ancelotti, vittoriosa nella serata di ieri per 3-2 sul Barcellona e sempre più prima nella classifica di Liga.

Ottantuno, in totale, i punti conquistati dai Blancos nelle prime 32 giornate di campionato, con Bellingham e compagni che vantano ora ben 11 punti di vantaggio sui catalani. Ventitré, invece, i gettoni totalizzati in questa stessa competizione da Nacho, risultato fondamentale nella vittoria ottenuta nella serata di mercoledì dalle Merengues sul Manchester City in Champions League, sconfitto ai rigori dalla formazione spagnola.

L’attuale numero 6 di proprietà del Real avrebbe potuto dire addio alla Spagna già nella scorsa estate, periodo in cui il calciatore era legato alla formazione attualmente guidata dal tecnico Ancelotti a mezzo di un accordo valevole sino a giugno 2023. Complice l’opzione di rinnovo per un’altra stagione presente in quel determinato contratto, Nacho è poi finito per legarsi a questi colori fino al 2024, ragion per cui le strade di calciatore e club potrebbero finire per separarsi in estate.

Salvo clamorosi colpi di scena, il classe 90′ finirà infatti per dire addio a titolo gratuito alla formazione pluricampione d’Europa tra soli pochi mesi. Questo uno dei motivi principali per cui Nacho, finito nei radar dell’Inter poco meno di un anno fa, è tornato ad essere accostato con una certa insistenza al club meneghino, anche se oggigiorno non vi sono grandi possibilità nel vedere il diretto interessato finire per approdare alla corte di Simone Inzaghi al termine di questa stagione.

Capitolo Nacho, l’Inter ha in mente altri nomi per la difesa: lo spagnolo può così finire in MLS o Saudi Pro League

La formazione di Simone Inzaghi è a caccia di nuove pedine difensive in vista della prossima stagione, complici naturalmente le età di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sempre più in forte fase avanzata.

Resta sì quello di Nacho Fernandez uno di quei profili tornato ad essere accostato all’Inter in questi ultimi tempi, anche se in verità la volontà del club meneghino è ok quella di chiudere per un nuovo difensore centrale, ma la cui carta d’identità reciti ben altro. Quello di Alessandro Buongiorno, in tal senso, uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra per la difesa. Il futuro del classe ’90, a questo punto, potrebbe essere in MLS o Saudi Pro League.