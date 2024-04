Affare in chiusura: Coulibaly non firmerà con l’Inter

Nuova avventura in arrivo per il giovane difensore centrale di nazionalità tedesca, in scadenza di contratto con l’Amburgo

È cosa ormai fatta l’addio di Karim Coulibaly dall’Amburgo, col giovane classe ’07 pronto a salutare in estate i pari età della formazione U19 tedesca a parametro zero.

Ventidue, in totale, i gettoni collezionati in questa stagione dal ragazzo nato da genitori ivoriani, con all’attivo 3 gol e 1 assist. Buona prestanza fisica, abile nelle chiusure e in grado di supportare anche la manovra offensiva della propria squadra. Queste le migliori caratteristiche dell’osservato speciale di Marotta e Ausilio, duo che nelle settimane scorse ha posto il nome dell’attuale numero 4 dell’Amburgo in cima alla lista delle proprie preferenze, proprio in virtù dell’accordo in scadenza a giugno.

Del giovane difensore centrale di piede mancino, in grado di agire sia da terzino che sulla linea mediana, si parla un gran bene non soltanto in patria ma in tutta Europa. Dotato di un’ottima tecnica di base e di grande spinta, Coulibaly è così finito sotto il tiro di diverse società, Werder Brema in particolar modo, club che è pronto a portare a termine la propria avanzata per l’ormai ex obiettivo di mercato dell’Inter.

Altro che Inter, il Werder Brema è ad un passo dall’acquisto di Karim Coulibaly

Il Werder Brema è letteralmente ad un passo dall’ingaggio di Karim Coulibaly, giovane difensore centrale di nazionalità tedesca che così facendo si accaserà ai biancoverdi a titolo prettamente gratuito in estate.

La notizia è rimbalzata in queste ultimissime ore, col classe ’07 che in verità ha già avuto modo di visitare il quartier generale della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Ole Werner. A nulla è quindi servito il forte interesse dell’Inter, club che proprio come riportato dalla ‘Bild’ aveva già ospitato il ragazzo ad Appiano nelle passate settimane.