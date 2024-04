Petizione contro Cuadrado: “Il gesto è molto grave”

Il laterale colombiano, tra i più grandi protagonisti della festa Scudetto dell’Inter, ha mandato i suoi ex tifosi su tutte le furie

Al termine di Inter-Torino, match disputatosi domenica scorsa alle ore 12:30 al Meazza e terminato 2-0 in favore dei padroni di casa, ha preso il via la festa Scudetto del club meneghino, che ha finalmente portato a termine l’obiettivo della conquista della seconda stella.

Immediati i festeggiamenti andati in scena per le vie di Milano dal pomeriggio fino a tarda sera, coi nerazzurri che hanno poi fatto meta in piazza Duomo. Lautaro e compagni, acclamati dalla propria tifoseria, si sono goduti il momento direttamente dalla terrazza numero 21, osservando così lo spettacolo offerto dai propri tifosi. Cori, striscioni, bandiere e tanto altro ancora hanno regalato veri e propri attimi di gioia. Eccezion fatta per Barella, anche Calhanoglu si è reso direttore d’orchestra di giornata, col turco che ha lanciato il coro ‘Chi non salta rossonero è…’. Un gesto, questo, che ha immediatamente mandato su tutte le furie i tifosi del Milan.

Non solo, perché a prendersi la scena è poi stato Juan Cuadrado, col laterale colombiano (rimasto per 8 stagioni a difesa dei colori della Juventus) immortalato nel mentre saltellava sulle note di ‘Chi non salta bianconero è’. Questo l’episodio che ha scatenato l’ira dei supporters bianconeri, con questi ultimi che non hanno potuto far altro che lanciare una petizione contro l’attuale numero 7 dell’Inter, bacchettato anche dall’ex di turno Fabrizio Ravanelli.

Tifosi Juve contro Cuadrado: “Via dal J Museum qualsiasi cosa che abbia a che fare col colombiano”

I sostenitori bianconeri non hanno affatto digerito il gesto di Juan Cuadrado, resosi protagonista in negativo di un episodio andato in scena domenica scorsa in tarda serata in piazza Duomo, tanto da aver lanciato una propria petizione contro il laterale colombiano sul portale ‘Change.Org’. Questo, in tal senso, è quel che si legge nella nota diramata direttamente dai supporters di marca juventina:

“Il gesto è molto grave, perché significa non aver rispetto della squadra che ti ha fatto diventare grande. Neanche Antonio Conte, che da molti di noi è considerato un traditore, si è mai permesso di partecipare ad un coro o qualsiasi altra cosa contro la Juventus. Qualsiasi riferimento a Juan Cuadrado presente nel J Museum dev’essere rimosso perché riteniamo che il colombiano non sia degno di rappresentare la nostra grande e nobile storia”. All’incirca mille, al momento, le persone che hanno contribuito a questa iniziativa mettendo quindi per inciso la propria firma su questa petizione.