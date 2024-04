Lautaro si appresta a diventare il calciatore più pagato dell’intera rosa. Al momento il primo è Hakan Calhanoglu con 6,5 milioni netti

Questa che sta per concludersi è stata la sesta stagione di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Anche la più redditizia sul piano realizzativo, perlomeno in campionato dove ha messo a segno 23 gol. A meno di una rimonta clamorosa da parte di Vlahovic, secondo in classifica con 17 centri, il capitano nerazzurro vincerà la classifica capocannonieri.

Il numero dieci è anche a sole due marcature dalla sua migliore annata in assoluto, la precedente, da quando è a Milano: 28 reti in tutto, contro le 26 attuali. Ha le restanti quattro giornate di Serie A per battere se stesso, che poi vorrebbe dire pure interrompere un’astinenza di due mesi. L’ultimo timbro, infatti, risale alla sfida con l’Atalanta del 28 febbraio scorso.

Il bomber argentino costò all’Inter, nel 2018 già di Suning, circa 25 milioni di euro compresi bonus e commissioni. Giunse in Italia col bollino di qualità stampato da Diego Milito e con un soprannome ‘pesante’: il Toro di Bahia Bianca, una città di poco più di 300mila abitanti situata al confine tra la Pampa e la Patagonia, in cui nacque il 22 agosto del 1997.

Perché il Toro? Il motivo lo ha svelato proprio Lautaro nel Matchday Programme dell’Inter uscito prima della gara col Torino: “Me lo diedero due compagni del Racing quando arrivai lì. Perché calciavo forte, avevo tanta potenza ed era difficile fermarmi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Lautaro, rinnovo in arrivo

Il futuro di Lautaro Martinez sarà all’Inter. Dopo quello di Barella, aspettando Inzaghi, i nerazzurri hanno intenzione di chiudere prima dell’estate anche per il rinnovo del contratto dell’argentino, attualmente in scadenza a giugno 2026.

Le parti non sono lontane da un’intesa, che probabilmente giungerà a metà strada tra la richiesta di 10 milioni a stagione e l’offerta di 8. Più fonti parlano infatti di stretta di mano intorno ai 9 milioni di euro l’anno, con bonus individuali e di squadra. Il classe ’97 è destinato a diventare il calciatore più pagato dell’intera rosa, al momento il primo è Hakan Calhanoglu con 6,5 milioni netti.