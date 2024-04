Dal Milan all’Inter, Thuram ha preso la decisione giusta

L’attaccante francese, che ha detto addio al Borussia M’Gladbach nella passata estate a parametro zero, si è rivelato decisivo per la conquista del 20esimo Scudetto in casa nerazzurra

È Marcus Thuram uno dei grandi protagonisti di stagione dell’Inter, con l’attuale numero 9 del club meneghino che è riuscito sin da subito a instaurare un certo feeling col Capitano Lautaro Martinez, duo d’attacco diventato in un nulla uno dei più forti in tutta Europa.

Già 14 le reti confezionate in questa prima parte e mezzo di stagione dal classe ’97, capace di servire anche 12 assist in favore dei propri compagni. Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza meneghina hanno avuto ragione nel puntare sul figlio d’arte, separatosi dal Borussia M’Gladbach nella passata estate a parametro zero. Va, però, ricordata una cosa. Thuram sarebbe infatti potuto approdare sì a Milano, ma in sponda rossonera, ma alla fine a prevalere è stata proprio la volontà del calciatore, che giustamente ha deciso di sposare il progetto tecnico nerazzurro piuttosto che quello del ‘Diavolo’.

Altro che Milan, Thuram ha avuto ragione nel scegliere l’Inter

Marcus Thuram, nel momento in cui nella passata estate sembrava letteralmente ad un passo dai rossoneri, è finito da lì in poi per approdare all’Inter.

Era destino che l’attaccante francese finisse per mettere piede alla corte di Simone Inzaghi. Già due, infatti, i derby in cui il classe ’97 ha messo la propria firma. Certo è che la sfida di ieri ha avuto un sapore totalmente differente per l’ex Borussia M’Gladbach e tutta l’Inter, coi nerazzurri abili e caparbi nel conquistare il loro 20esimo Scudetto proprio dinanzi ai loro cuginastri. Questo sta a significare una sola ed unica cosa: Thuram, risultato decisivo anche nella serata di ieri, ha preso la giusta decisione durante la scorsa estate.