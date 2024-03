Non solo l’erede di Acerbi, l’Inter si muove anche per il vice Bastoni | ESCLUSIVO

Ausilio sta vagliando diverse piste, l’idea è quella di prendere un profilo ‘alla Bisseck’, giovane e di prospettiva

L’Inter si muove sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante le incertezze societarie. Chiuse da tempo le operazioni a zero Zielinski e Taremi, i dirigenti stanno valutando diversi profili sia per l’attacco – si cercherà una sistemazione ad Arnautovic, con Gudmundsson che non rappresenra l’unico potenziale sostituto – che per la difesa. Dove la priorità era un centrale già prima che esplodesse il ‘caso’ Acerbi, dato che l’ex Lazio ha 36 anni e de Vrij è fragile fisicamente.

Come raccolto da Interlive.it, in ottica rafforzamento del reparto arretrato sono in corso valutazioni e sondaggi anche per il ruolo di vice Bastoni. Un ruolo che quest’anno è stato ricoperto sia dallo stesso Acerbi che da Carlos Augusto, il quale dovrebbe tornare a disposizione per il match di Pasquetta contro l’Empoli.

Ausilio sta vagliando diverse piste, l’idea è quella di prendere un profilo ‘alla Bisseck’, giovane e di prospettiva. Nonché economicamente conveniente.

Obiettivo vice Bastoni: anche Valentini del Boca sul taccuino

Non a caso tra i nomi sul tavolo risulta esserci anche quello di Nicolas Valentini, argentino con passaporto italiano (di lui si è parlato pure in orbita Nazionale azzurra) in forza al Boca Juniors e nei radar di altri club italiani come Lazio e Udinese.

Valentini è un classe 2001 di piede mancino, proprio come Bastoni, e può costare molto poco avendo un contratto in scadenza a dicembre del 2024.