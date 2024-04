Accordo di massima con la Juve: Perin nell’operazione

Il portiere pontino verso l’addio ai bianconeri nonostante un altro anno di contratto. È molto stimato da Ausilio, anni fa saltò il suo passaggio all’Inter a causa del grave infortunio

Trentuno anni compiuti lo scorso 10 novembre, Mattia Perin ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus. Eppure potrebbe dire addio ai bianconeri nel prossimo calciomercato estivo.

Il classe ’92 è stimatissimo da Piero Ausilio, anni fa il suo passaggio all’Inter saltò per la rottura del legamento crociato che il pontino aveva subito a difesa della porta del Genoa. Parliamo della stagione 2015/2016. Da allora la sua carriera fu condizionata, basti pensare che fu colpito dallo stesso infortunio nemmeno un anno più tardi.

Dopo il ‘Grifone’, i bianconeri. Ma sempre con un ruolo da comprimario, da secondo. Lo ha accettato, perché in fondo la Juventus è sempre la Juventus, prolungando il matrimonio quando avrebbe avuto la possibilità di liberarsi a zero, di andare altrove e ritagliarsi di nuovo un ruolo da protagonista. Chissà che ciò non possa accadere l’estate che verrà, considerato che non sembra rientrare nei piani di Giuntoli.

Il Football director juventino vuole portare a Torino Michele Di Gregorio. L’incontro a Milano con Galliani dell’altro giorno gli è servito, stando a ‘Tuttosport’, a trovare un accordo di massima con l’Ad del Monza. Accordo sui 20 milioni, con l’operazione che potrebbe allargarsi includendo proprio Perin, il quale in Brianza tornerebbe a fare il titolare. Al contempo, Di Gregorio traslocherebbe a Torino prendendo il suo posto: un anno da vice Szczesny, il quale ha un contratto in scadenza nel 2025, per poi raccogliere l’eredità dello stesso polacco.

Di Gregorio-Juve, Inter ha diritto a una percentuale: Bento il preferito per il post Sommer

Anche l’Inter è su Di Gregorio, ricordiamolo cresciuto nel vivaio interista e poi passato al Monza a titolo definitivo dopo la promozione in Serie A dell’allora squadra di Stroppa. Il club della famiglia Berlusconi aveva un obbligo di riscatto all’approdo in massima serie, coi nerazzurri che si sono garantiti una percentuale sulla futura rivendita.

A fine anno c’è stato un incontro con l’agente del classe ’97, Carlo Belloni, a conferma del fatto che l’estremo difensore milanese non è mai uscito dai radar della dirigenza. Il preferito per il dopo Sommer, però, rimane il brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense, obiettivo complicatosi negli ultimi mesi in contemporanea al suo esordio nel Brasile. Il prezzo ora è salito sui 20/25 milioni.