Addio all’Inter, ma Sanchez resta in Serie A

L’attaccante cileno, complice l’accordo in scadenza a giugno, saluterà i nerazzurri a titolo gratuito in estate. Quattro i club interessati all’ex Barcellona e Arsenal

Le strade di Alexis Sanchez e quella dell’Inter, in verità come già accaduto nell’estate del 2022, si separeranno tra soli pochi mesi. Di mezzo non soltanto l’accordo in scadenza a giugno, ma anche le pessime garanzie offerte in stagione dal classe ’88, in forte età avanzata.

Ventinove, in totale, i gettoni collezionati sinora dall’attaccante cileno, impreziositi da 4 gol e 4 assist. Già tre, invece, gli infortuni rimediati in questa regular season dall’attuale numero 70 nerazzurro, che lascerà Appiano in estate per poi far posto a Mehdi Taremi, con l’iraniano atteso a Milano a inizio luglio a parametro zero. Nelle scorse settimane si è anche parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Sanchez e l’Udinese, club interessatosi alla situazione del Niño Maravilla così come River Plate, Flamengo e Galatasaray. Questa la notizia rimbalzata direttamente dall’Argentina nelle ultime ore.

Dall’Argentina – Nuove conferme sull’interesse dell’Udinese per Sanchez

Giungono nuove conferme riguardo l’interesse riposto dall’Udinese nei confronti di Alexis Sanchez, calciatore rimasto in passato a difesa dei colori bianconeri dal 2008 al 2011.

A esporsi sulla situazione del classe ’88 è stato direttamente Uriel Lugt, giornalista del portale ‘Mercado de Pases’ che si è così espresso sul proprio account X: “River e Flamengo hanno contattato l’entourage di Sanchez nei giorni scorsi. E’ praticamente certo che non rinnoverà il contratto con l’Inter. L’Udinese sogna il suo ritorno ma anche il Galatasaray continua a seguire con interesse la vicenda”.

L’ostacolo principale è però rappresentato dalla possibile retrocessione in Serie B dei friulani, fermi ora in 18esima posizione a quota 28 punti. In quel caso, quindi, le strade di Alexis Sanchez e quella dell’Udinese non potrebbero affatto riconciliarsi.