“Affare praticamente fatto”: Frattesi, rivelazione a sorpresa

Il centrocampista made in Italy, atterrato a Milano la scorsa estate, si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione al fianco della squadra di Inzaghi, la prima da quando approdato ad Appiano

È Davide Frattesi uno degli uomini più in forma in casa Inter in questa stagione. Già 7 le reti messe a registro dall’attuale numero 16 nerazzurro, in grado di servire anche 5 preziosi assist al cospetto della formazione guidata da Simone Inzaghi. Il classe ’97, accasatosi al club meneghino lo scorso luglio, ha così dimostrato di non sentire alcun tipo di pressione tanto da essere il primo ricambio in mediana del tecnico piacentino.

Si è consumato soltanto nella passata estate il passaggio del centrocampista 24enne dal Sassuolo all’Inter. 38, in totale, i milioni sborsati dalla squadra vicecampione d’Europa in carica per Frattesi, per essere più precisi: 6 per il prestito, 27 per il riscatto obbligatorio, 5 di bonus più il 10% su una futura rivendita. Il ragazzo originario di Roma è così diventato il quinto centrocampista più pagato nell’intera storia del club di Viale della Liberazione, entrando di diritto anche nella top ten degli acquisti più costosi di sempre in casa nerazzurra.

A risultare decisiva, dunque, è stata la volontà nutrita da parte della dirigenza interista, che ha premuto forte sull’acceleratore per l’ex Monza ed Empoli, trasferitosi dall’Emilia Romagna alla Lombardia il 6 luglio scorso. Quello il periodo in cui, ancor prima di mettere piede nel quartier generale nerazzurro, Frattesi ha incontrato il suo futuro allenatore. A svelare questo particolare retroscena è stato proprio il diretto interessato.

Frattesi: “In estate ho incontrato Inzaghi in vacanza in Sardegna, mi disse di far abbassare il prezzo”

Nel corso di un format organizzato da Cronache di Spogliatoio, in compagnia di Kristjan Asllani e Carlos Augusto, Davide Frattesi ha parlato del primo incontro avvenuto in vacanza in Sardegna con Simone Inzaghi ancor prima che si materializzasse il suo trasferimento a Milano. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dal classe ’97 su quanto accaduto durante la scorsa estate:

“Eravamo ancora in trattativa e il mister mi disse ‘speriamo che abbassino un po’ il prezzo’. Gli risposi ‘purtroppo le condizioni non le metto io’. Eravamo agli sgoccioli, l’affare era praticamente fatto. In quel momento ero a pranzo, non mi ero neanche reso conto della presenza di Inzaghi, poi ho alzato lo sguardo e l’ho visto lì a dieci centimetri da me”.