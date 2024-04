Festeggiamenti Inter e caos social: “Ho ricevuto minacce”

La festa Scudetto dei nerazzurri, andata in scena nella serata di lunedì al termine del derby della Madonnina, ha generato grandi polemiche sul web. Ecco cos’è accaduto

Grazie all’1-2 ottenuto sul Milan nella serata di lunedì, l’Inter è riuscita a conquistare il suo 20esimo Scudetto e, di conseguenza, anche la seconda stella. A risultare decisive le reti realizzate da Acerbi e Thuram, marcature che hanno poi dato il là alla grande festa dei nerazzurri.

Immediati i festeggiamenti andati in scena dinanzi al Duomo e in tutte le altre vie di Milano, così come accaduto nella restante parte dell’Italia del resto. Attimi, questi, immortalati dalla stragrande maggioranza delle tv italiane, coi filmati che a quel punto hanno fatto l’intero giro del web.

Anche Davide Moscardelli, ex attaccante del Chievo Verona, ha avuto tempo e modo di assistere al tutto tramite l’utilizzo dei propri account social, lanciando poi una sua considerazione personale sul canale twitch di Tv Play: “La festa Scudetto dell’Inter? Se andate a rivedere il video di quando ho vinto il campionato di Serie C con il Pisa vi renderete conto che c’era più gente in piazza in quei tempi”. Dichiarazioni, queste, che hanno subito fatto infuriare la stragrande maggioranza dei tifosi interisti, costringendo a quel punto l’ex calciatore italiano a fare chiarezza in prima persona.

Moscardelli: “Sono stato riempito di insulti. Tifosi Inter, non cercate sempre il marcio nelle cose”

Davide Moscardelli, a seguito delle dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni sulla festa Scudetto dell’Inter, ha voluto fare immediata chiarezza sull’accaduto tramite un video pubblicato sul proprio account Instagram in cui spiega:

“Ho detto una cosa sui festeggiamenti dell’Inter, una battuta…Che c’era poca gente e da quel momento in poi sono stato immediatamente riempito di insulti e minacce, c’è addirittura chi mi ha scritto di tagliarmi la barba soltanto per aver detto la mia. ‘Era l’una di notte, pioveva e il giorno dopo le persone solitamente lavorano…’. Alcuni di voi mi hanno dato queste risposte e, leggendole, si può dire che non ero il solo a pensarla in questo modo ma, a parte questo, io non voglio né spiegazioni né tantomeno avere ragione, perché mi riferivo a quello che ho visto in trasmissione, cioè un video di 5 secondi in cui c’era poca gente. Io i festeggiamenti non li ho nemmeno visti, non so quanta gente c’era e non capisco neanche il perché dobbiate sempre trovare il marcio in tutte le cose. State sereni e godetevi questa meritatissima festa che farete domenica”.