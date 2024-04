L’infortunio che ha subito Zielinski in allenamento

Nuovo guaio muscolare per il futuro sposo dell’Inter, atteso in estate a Milano a parametro zero. Svelati i tempi di recupero

Le strade di Piotr Zielinski e quella del Napoli si separeranno soltanto nell’arco della prossima estate, col centrocampista polacco che dirà addio alla Campania dopo aver trascorso otto lunghe stagioni al fianco della formazione partenopea. Così facendo, quindi, il classe ’94 prenderà poi un volo con destinazione Milano, dove ad attenderlo c’è l’Inter.

L’ex Empoli e Udinese si accaserà infatti ai nerazzurri a titolo gratuito a mezzo di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro netti a stagione, diventando così uno dei più pagati dell’intera rosa. Le due parti hanno raggiunto un’intesa verbale già da diversi mesi, mandando così su tutte le furie il presidente Aurelio De Laurentiis, mostratosi naturalmente nervoso per via di quanto accaduto col Napoli, costretto a questo punto a dire addio in estate a uno dei suoi migliori calciatori, per giunta a parametro zero.

Zielinski è stato depennato nel gennaio scorso dalla lista Champions dei ‘partenopei’ e la sensazione era quella che lo stesso centrocampista 29enne finisse per essere escluso anche da quella della Serie A. Così non è stato, col tecnico Francesco Calzona che ha sempre e comunque optato per l’inserimento dal 1′ del proprio numero 20.

È in programma, nel frattempo, oggi pomeriggio alle ore 18:00 Napoli-Roma, match valevole per la 34esima giornata di campionato in cui, proprio il tecnico degli azzurri, sarà costretto a rinunciare alla forte mezz’ala approdata in Italia all’incirca una quindicina di anni fa, con Zielinski finito ko a seguito di un infortunio rimediato durante l’allenamento di venerdì.

Infortunio Zielinski, c’è lesione: almeno 2 settimane di stop

Piotr Zielinski, infortunatosi in allenamento nei giorni scorsi, sarà costretto a restare ai box per almeno 2 settimane.

Durante la giornata di ieri, infatti, il centrocampista polacco non ha preso parte alla seduta tecnico-tattica svolta dai ‘partenopei’ a seguito della lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra riscontrata nella giornata di venerdì, svolgendo a quel punto solo terapie nella mattinata di sabato. L’attuale numero 20 azzurro potrebbe così tornare a disposizione del tecnico Francesco Calzona in occasione di Napoli-Bologna o, in alternativa, nel weekend successivo, momento in cui è in programma il big match contro la Fiorentina, dove a far visita alla Viola saranno proprio i campani. Quattro, per il resto, i gol messi a registro in stagione da Zielinski, impreziositi da 3 assist.