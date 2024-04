Sanchez e l’addio all’Inter: l’ufficialità nella festa Scudetto

In questa stagione il cileno ha collezionato 30 presenze, per un totale di 973′, realizzando 4 gol e altrettanti assist

A meno di clamorose sorprese, l’Inter non rinnoverà il contratto di Alexis Sanchez in scadenza il 30 giugno. Il cileno è conscio delle intenzioni del club, tanto che ieri alla festa Scudetto ha in pratica ufficializzato il suo addio.

“Nella mia carriera ho vinto tanti trofei, ma questo Scudetto è speciale perché è la seconda stella per il club. Ho visto questi giocatori crescere, grazie di tutto e buona fortuna“.

In questa stagione il cileno ha collezionato 30 presenze, per un totale di 973′, realizzando 4 gol e altrettanti assist. Ieri in Inter-Torino, dopo il 2-0 di Calhanoglu su rigore, il classe ’88 è stato protagonista di un divertente siparietto. “Mister, adesso cambi”, così si è rivolto a Inzaghi invocando il suo ingresso in campo, poi avvenuto qualche istante dopo. Sanchez dovrebbe ritrovare una maglia titolare sabato prossimo al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo.