L’Inter che verrà: Buchanan e il cambio di gioco di Inzaghi

Passano le settimane, i mesi, e ancora non è stato possibile capire cosa Simone Inzaghi intende farne di Tajon Buchanan

In tanti si era immaginati l’esordio di Buchanan dal 1′ contro il Torino, in una gara sostanzialmente utile solo a dar piacere a tutti gli interisti accorsi al Meazza per festeggiare i campioni d’Italia. Simone Inzaghi ha deluso le aspettative e lo ha fatto entrare di nuovo a fine gara, schierandolo a sinistra.

L’acquisto del mercato di gennaio dell’Inter, preso per ovviare alla lunga assenza di Cuadrado, è ancora un oggetto misterioso. E dopo tutti questi mesi è ancora impossibile spiegare l’investimento fatto per prendere l’esterno canadese. Tajon Buchanan è arrivato a Milano con la nomea di giovane talento da scorrazzare sulla fascia destra.

In Belgio si è messo in mostra grazie alla sua velocità e all’agilità. Dal punto di vista tecnico, si è invece fatto notare come buon dribblatore e ala capace di crossare. Ausilio lo ha a lungo seguito e poi acquistato proprio per dare all’Inter un giocatore capace di fare la differenza nell’uno contro uno.

Finora Inzaghi ha schierato Buchanan sempre e solo a sinistra, anche se il canadese è un destro puro. L’allenatore dell’Inter non ha mai utilizzato il quinto “a piede invertito”, tranne che in situazioni di emergenza. L’esempio di Perisic non vale, dato che il croato è sempre stato un ambidestro.

Non si può escludere, almeno in teoria, che Inzaghi stia preparando qualcosa per l’anno prossimo: una novità tattica. L’ipotesi è che Inzaghi voglia provare a usare il quinto di sinistra come un’ala pura, che rientra in mezzo, e così sfruttare maggiormente il braccetto (Bastoni o Carlos Augusto) chiamato ad andare sul fondo per crossare.

Mistero Buchanan: che cosa ha in mente Inzaghi?

C’è da dire che finora, in tutte le occasioni in cui Buchanan è entrato in campo occupando la corsia sinistra, non ha mai svolto compiti compatibili con lo scenario illustrato qualche riga più su. Il classe ’99 nato a Brampton, Canada, ha le qualità per diventare un’ala atipica che salta l’uomo e tira in porta. Ma perché metterlo sempre a sinistra e non provarlo a destra?

Con Cuadrado che non dovrebbe rinnovare e con Dumfries in bilico, la cosa più sensata sarebbe quella di cominciare a inserirlo a destra… Se Inzaghi non lo fa, un motivo ci deve essere. In questo senso, l’unica prospettiva verosimile e che lo piazzi lì per farlo rientrare sul piede preferito e calciare.

Questa l’unica certezza: se l’allenatore continua a usarlo lì, non può essere un caso. L’idea tattica dovrebbe essere quella di utilizzarlo sempre su quella fascia anche in futuro, magari arretrando definitivamente Carlos Augusto al ruolo vice Bastoni.

Inzaghi non è nuovo a “strane” intuizioni del genere. In estate tutti dicevano che Bisseck fosse arrivato come vice Bastoni (dopotutto, in Danimarca, giocava sul centro-sinistra) ma all’Inter ha sempre giocato come braccetto destro, facendo anche bene.

Cosa aspettarsi dal canadese

Potrebbe anche darsi che il problema sia la fase difensiva. Buchanan potrebbe lasciare ancora a desiderare in copertura (d’altra parte non è un terzino: è sempre stato un’ala), e per questo Inzaghi lo ha messo sempre in campo quando c’era da attaccare più che difendere, e lo ha fatto sulla sinistra, dove la catena gli pare più sicura in copertura…

Comunque, è molto probabile che Inzaghi abbia in mente qualche schema alternativo al gioco in ampiezza. La partita cardine è il ritorno in Champions contro l’Atletico Madrid. Contro certe squadre che sanno difendersi bene serve anche chi salta l’uomo nello stretto, l’ala che entri e che provi il tiro da fuori.

Proprio Simeone, in quella partita, ha messo in difficoltà Inzaghi usando gli esterni a piedi invertiti. E Buchanan ha quelle qualità tecniche che nessuno degli altri esterni in rosa possiede per dribblare e creare problemi alle difese avversarie. Insomma, Inzaghi potrebbe star sperimentando qualcosa di nuovo. Mancano i risultati… Queste ultime partite di campionato potrebbero essere ottime occasioni per portare a termine l’esperimento.

L’alternativa è che l’esperimento sia già fallito e che Inzaghi possa invece sfruttare le ultime partite per provare finalmente il canadese a destra. Vedremo.