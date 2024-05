Offerta di 5 anni per Chivu, ma non dall’Inter

L’Ajax vede un futuro in Chivu e vorrebbe annetterlo al proprio progetto di rinascita come vice-allenatore della prima squadra, ma c’è un piano ancora più grande lontano dall’Inter

Le recenti dichiarazioni delle varie individualità cardine del gruppo dirigenziale nerazzurro, da Simone Inzaghi a Giuseppe Marotta passando per Piero Ausilio, hanno aperto le porte a nuovi movimenti di annessione di calciatori nell’ottica di rinforzare i ranghi per il prossimo anno. Nulla di stratosferico visti gli ottimi risultati raggiunti dall’attuale gruppo alle dipendenze del tecnico piacentino.

Tali operazioni non riguarderanno da vicino soltanto i nuovi innesti ma potrebbero vedere protagonisti anche alcuni nomi in uscita e fra le tante considerazioni attualmente in corso, spicca il sondaggio lanciato da un club estero per il profilo dell’attuale allenatore della Primavera, Cristian Chivu. Già finito nel vortice delle voci sul suo possibile addio, l’ex difensore nerazzurro ha poi promesso ulteriore fedeltà al progetto giovanile del club di Viale della Liberazione al fine di poter non soltanto riportare le giovani leve sul tetto d’Italia ma limare ancora alcuni aspetti delle proprie competenze manageriali. Il suo obiettivo resta quello di poter crescere al passo coi suoi atleti per poter ambire anch’egli, presto o tardi, ad un posto di prestigio altrove.

Chivu e l’idea Ajax, sondaggi avviati per il rilancio in Europa

L’Inter in questa idea potrebbe non trovare spazio, anche per motivi ovvi legati all’attuale salda presenza di Inzaghi in panchina. Motivo per cui Chivu continuerà a recepire con piacere sondaggi e offerte esteri. Compresa quella lanciata dall’Ajax, club olandese di Eredivisie uscito da una stagione assolutamente deludente rispetto ai fasti del recente passato.

Ai vertici presidenziali si starebbe iniziando a valutare seriamente il rilancio di un progetto vincente sia su suolo nazionale che internazionale e per farlo sarà necessario cambiare qualcosa anche a livello tecnico. Chivu viene visto come l’allenatore del futuro e stuzzica l’impatto che quest’ultimo potrebbe dare in qualità di secondo (spalla di Potter, candidato principale), sulla scia di una proposta di contratto quinquennale. Stando alle fonti di ‘Sky Sport’, l’Ajax lo avrebbe visto all’opera nell’ultima partita del campionato Primavera fra Inter e Cagliari. Così facendo, il rumeno potrebbe finire per allenare la prima squadra nel giro di qualche anno.

Inter-Torino, nerazzurri multati dal Giudice Sportivo

Al di là delle voci sul possibile trasferimento di Chivu in terra estera, l’Inter è uscita vittoriosa dall’ultimo incontro di campionato contro il Torino ma non senza qualche nota dolente.

Nelle ultime ore infatti il Giudice Sportivo si è pronunciato nell’assegnazione di 3 mila euro di multa indirizzata alla società nerazzurra come diretta responsabile del comportamento dei suoi sostenitori i quali, in occasione della partita giocata a San Siro, avevano intonato insulti lesivi all’immagine di un calciatore avversario di un’altra squadra.