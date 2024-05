Blitz da Londra: 30 milioni e Gabriel Jesus all’Inter

L’attaccante brasiliano viaggia sempre più spedito verso l’addio in estate dall’Arsenal. Spunta nel frattempo un nuovo scenario a sorpresa che rischia di vedere coinvolti anche i nerazzurri

Le strade di Gabriel Jesus e quella dell’Arsenal potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi. Di mezzo la volontà nutrita dalla dirigenza dei Gunners, intenzionata ad apportare in estate qualche cambiamento al proprio reparto avanzato e dettasi al tempo stesso anche insoddisfatta delle scarse garanzie offerte in stagione da Edward Nketiah.

A tal proposito, la notizia rilanciata in queste ultime ore dal portale ‘The Athletic’, è quella che la formazione inglese sia pronta a dire addio al forte attaccante brasiliano già nei prossimi mesi. Quello di Joshua Zirkzee, nel frattempo, il nome finito sul taccuino della squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Mikel Arteta. Un profilo, quello del classe ’01 (con all’attivo 12 gol e 7 assist in stagione), che in verità fa particolarmente gola anche all’Inter, ma in realtà è un altro lo scenario per cui Marotta e Ausilio sono chiamati a restare in massima allerta.

30 milioni più Gabriel Jesus: l’Arsenal potrebbe provarci così in estate per Thuram

In caso di mancata chiusura per Joshua Zirkzee, nome che piace più di tutti in casa Arsenal per l’attacco che verrà, i Gunners potrebbero provare a ripiegare su Marcus Thuram.

La sensazione è infatti quella che la formazione inglese possa finire per riporre sul tavolo dell’Inter un’offerta da 30 milioni di euro più, in aggiunta, il cartellino dell’attaccante brasiliano (vecchio pallino del DS nerazzurro Piero Ausilio) chiamato a dire addio tra soli pochi mesi. Un’eventuale proposta, questa, che Simone Inzaghi e la restante parte dello staff tecnico del club meneghino finirebbero per rispedire immediatamente al mittente, complice naturalmente la super stagione che ha visto come protagonista l’ex Borussia M’Gladbach, con all’attivo 14 gol e 13 assist.