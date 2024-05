Dall’Inter alla MLS: addio con un anno di anticipo

Non solo Dumfries, anche un altro nerazzurro potrebbe finire per separarsi dal club meneghino in estate a causa dell’accordo in scadenza nel 2025

Le strade di Denzel Dumfries e quella dell’Inter potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi, complice naturalmente l’accordo che vede il laterale olandese in scadenza tra poco più di un anno.

In caso di mancato accordo per il rinnovo, l’ex Psv finirà infatti per cogliere le proprie valigie da Milano con un anno d’anticipo e quindi già durante la prossima estate. Questo lo stesso e identico scenario che rischia di vedere come protagonista anche Stefan de Vrij, difensore (legato anche lui al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2025) per cui potrebbero arrivare importanti offerte in estate.

Possibile addio in estate per de Vrij? A farsi avanti per l’olandese potrebbe essere qualche club di MLS

Nonostante abbia indossato i panni del vice Acerbi anche in quest’altra annata, Stefan de Vrij è riuscito a rispondere sempre presente quando chiamato in causa dal proprio tecnico anche in questa regular season.

Trentuno, in totale, le presenze accumulate in questa stagione dal classe ’92, profilo per cui in estate potrebbe farsi avanti qualche società militante quest’oggi nel campionato di MLS a causa dell’accordo in scadenza nel 2025. In quel caso, le strade di de Vrij e quella dell’Inter finirebbero per separarsi con un anno d’anticipo.

I nerazzurri, nel frattempo, sono già a caccia di un nuovo giovane difensore centrale. Quello di Alessandro Buongiorno, in tal senso, il nome che piace più di tutti in casa Inter proprio per via dell’età di Acerbi sempre più in fase avanzata. Ventotto, in totale, i gettoni collezionati in quest’annata dal classe ’99, rimasto alle prese con un infortunio negli scorsi mesi e con all’attivo 3 gol e 1 assist in questa edizione di Serie A.