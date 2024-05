Affare da 6 milioni, l’Inter dice addio a Satriano

L’attaccante uruguagio, ora in prestito al Brest, è atteso a Milano in estate. Spunta nel frattempo un nuovo scenario a sorpresa per il futuro

Si è consumato nello scorso luglio il passaggio di Martin Satriano dall’Inter al Brest in via temporanea, con la formazione francese che a dire il vero aveva già accolto il giovane classe ’01 nel gennaio del 2022, con l’attaccante ora ventitreenne rimasto poi in Francia per sei mesi, arco temporale in cui il centravanti originario di Montevideo è riuscito a mettere a registro 4 reti in 15 presenze.

Sei, invece, i gol realizzati in questa stagione dall’attuale numero 7 della squadra su cui siede attualmente in panchina Eric Roy, tecnico riuscito sinora non soltanto a esaltare al meglio le doti tecniche dell’ex Empoli (con all’attivo 33 gettoni in quest’annata) ma a permettere addirittura alla propria squadra di sedere in questo momento al terzo posto della classifica generale di Ligue 1, piazzamento in grado di garantire l’accesso diretto in Champions League.

Quarantanove, in totale, le reti messe a segno dal Brest in queste prime 31 giornate di campionato, quattro di queste realizzate dal centravanti di attuale proprietà dell’Inter, legato al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2027 e atteso perciò nuovamente a Milano nell’arco della prossima estate. Alquanto soddisfacente, per il resto, la stagione disputata sinora da Satriano, pedina per cui a dire il vero è già stato fatto registrare qualche interesse proveniente dall’estero. Il Valencia, in tal senso, il club mostratosi maggiormente interessato alla situazione del ragazzo.

Il Valencia piomba su Satriano, l’Inter fissa il prezzo: servono almeno 5-6 milioni

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, è il Valencia la società che è finita per riporre il nome di Martin Satriano in cima alla lista delle proprie preferenze, centravanti che a differenza di quanto accaduto in passato è finalmente riuscito a trovare un po’ più di continuità in questa stagione.

Già tre le esperienze trascorse in prestito dalla prima punta di attuale proprietà dell’Inter, accasatosi in passato in via temporanea dapprima al Brest e successivamente all’Empoli, col giovane classe ’01 finito per l’appunto per rimettere piede in Francia nel corso di quest’annata. A differenza di quanto accaduto in passato, il ragazzo originario di Montevideo potrebbe finire tra soli pochi mesi per separarsi nuovamente dai nerazzurri, questa volta in via definitiva però. Di 5-6 milioni di euro il prezzo fissato nel frattempo dal club meneghino per l’attaccante uruguagio.