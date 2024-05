Festa Scudetto, Barella rischia di cadere dal bus | VIDEO

Il centrocampista nerazzurro, nel bel mezzo dei festeggiamenti tenuti dall’Inter durante la scorsa domenica, è stato vittima di un episodio che sarebbe potuto costargli ben caro

Al termine di Inter-Torino, match valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A terminato per 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alla doppietta realizzata da Hakan Calhanoglu nella ripresa, ha preso il via la festa Scudetto del club meneghino, finalmente riuscito nell’intento di conquistare la seconda stella.

A dire il vero, la formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi ha raggiunto questo importante traguardo in maniera aritmetica già al termine del derby della Madonnina, disputatosi in data lunedì 22 aprile, ma è stato soltanto durante la scorsa domenica che è andata in scena la festa Scudetto di marca nerazzurra.

Cori, striscioni, fumogeni e tanto altro ancora hanno accompagnato la parata del club di Viale della Liberazione, con Lautaro e compagni che hanno potuto girare in totale tranquillità per le vie di Milano dal pomeriggio fino a tarda sera grazie ai due bus scoperti messi a disposizione dalla società attualmente presieduta da Steven Zhang. Pardon, altro che totale tranquillità, perché ad essersela vista veramente brutta è stato Nicolò Barella, centrocampista che ha rischiato di cadere dal pullman dell’Inter nel bel mezzo dei festeggiamenti tenuti dalla squadra neo Campione d’Italia.

Barella scaraventato all’indietro dai rami di un albero durante la festa Scudetto dell’Inter: il video è virale

Ad animare la festa Scudetto dell’Inter di domenica sera ci hanno pensato alcuni dei più grandi protagonisti di questa stagione. Pensiamo ad esempio ai vari Lautaro, Thuram, Pavard, Barella e così via.

Il social media manager del club meneghino ha infatti immortalato tutti i vari momenti della giornata pubblicando poi l’intero materiale su tutti gli account social di riferimento di marca nerazzurra. Diventato virale in un nulla anche il video che ritrae il forte centrocampista sardo nel mentre saltella e balla con qualche canzone spagnola in sottofondo.

Quel che è passato inosservato (almeno inizialmente) è, però, un’altra serie di immagini che hanno visto come protagonista lo stesso classe ’97, che una volta scaraventato all’indietro dai rami di un albero nel mentre viaggiava al fianco dei propri compagni sul bus scoperto dell’Inter ha seriamente rischiato di cadere dal pullman dopo essersi sporto fin troppo.

Anche altri nerazzurri sono stati urtati nel tentativo di superare l’albero, ma quello ad aver rischiato grosso è stato decisamente Nicolo Barella. Fortunatamente non vi è stata alcuna brutale conseguenza per alcun componente della famiglia nerazzurra, con l’intera rosa a disposizione di Simone Inzaghi che ha poi scherzato su quanto accaduto, anche per via delle immagini diventate virali nelle ore successive.