Intreccio Inter-Juve: Giuntoli lo ‘scambia’ con McKennie

I bianconeri potrebbero provare a sferrare in estate il colpo sulla corsia di destra a discapito del club meneghino

La Juventus ha concluso una sola ed unica operazione di mercato in entrata durante la passata estate, quella che ha portato Timothy Weah a vestire bianconero per 10,3 milioni di euro. Ciò nonostante, il laterale statunitense non è riuscito a soddisfare le attese di inizio stagione.

Appena 1052 i minuti raccolti sinora in campionato dal classe ’00, con all’attivo 1 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia. Questa una delle ragioni per cui il tecnico Massimiliano Allegri ha quasi sempre optato per l’inserimento di uno tra Cambiaso e McKennie lì sull’out di destra dal 1′. Va poi tenuto conto del possibile addio in estate di quest’ultimo, con l’ex Shalke 04 legato alla Vecchia Signora da un accordo valido sino a giugno 2025. Questa la situazione che potrebbe quindi spingere i bianconeri a provare a compiere tra soli pochi mesi un tentativo per Michael Kayode, nome finito sul taccuino dell’Inter da diverse settimane.

Inter e non solo, anche la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa per Kayode

Nella persona del Direttore Sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, la Juventus potrebbe provare a farsi in avanti per Micheal Kayode, terzino destro di attuale proprietà della Fiorentina finito in cima alla lista delle preferenze dell’Inter in caso d’addio in estate a Denzel Dumfries, attuale numero 2 del club meneghino in scadenza tra poco più di un anno.

Già 35 i gettoni raccolti sinora tra campionato e coppe dal classe ’04, con all’attivo 1 gol e 4 assist, tutto questo alla sua prima esperienza tra i grandi. Di 10 milioni di euro la base d’asta posta da Commisso e la restante parte della dirigenza viola per il proprio numero 33, destinato a diventare nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva uno dei giovani più ricercati.