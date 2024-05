Klaassen convinto da Dumfries e de Vrij: “Cosa mi dissero dell’Inter”

Il centrocampista olandese è sbarcato in nerazzurro l’estate scorsa a titolo gratuito. A meno di sorprese, non verrà rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno

“Stasera sarà difficile, ma siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di vincere ogni partita”. Così Davy Klaassen al canale tematico nerazzurro prima della sfida col Sassuolo al Mapei Stadium.

L’olandese partirà dalla panchina, come praticamente gli accaduto sempre quest’anno fatto salve le eccezioni con Benfica, Salernitana e Bologna in Coppa Italia. Il centrocampista ha poi parlato in breve del perché ha scelto di trasferirsi in nerazzurro l’estate scorsa: “Quando arrivi in una nuova squadra non sai mai cosa aspettarti, ma Denzel (Dumfries, ndr) e Stefan (de Vrij, ndr) mi avevano parlato benissimo del club. E non mentivano”. A meno di clamorose sorprese, Klaassen andrà via a giugno quando scadrà il suo contratto con l’Inter.