Nuovo accordo per Carboni: l’annuncio del Ds

Il fantasista argentino, ora in prestito al Monza, è atteso nuovamente a Milano nell’arco della prossima estate

È stata un mix di emozioni l’avventura vissuta sinora da Valentin Carboni in prestito al Monza, calciatore che inizialmente ha fatto fronte a innumerevoli panchine nei primi mesi trascorsi in Brianza per poi arrivare a raccogliere un discreto minutaggio a partire da inizio dicembre in poi, tutto questo dopo la rete del momentaneo 1-1 realizzata contro la Juventus.

Già 27 i gettoni raccolti in questo campionato dal giovane classe ’05, con all’attivo 2 gol e 4 assist. Numeri, questi, che testimoniano le straordinarie doti tecniche possedute dal giovane prodotto del vivaio dell’Inter, girato nella passata estate alla formazione biancorossa in via temporanea. Valentin Carboni è un profilo particolarmente apprezzato in casa brianzola, non per nulla anche Adriano Galliani ha più e più volte speso grandi parole nel recente passato per il forte fantasista argentino, elogiato a distanza di qualche mese in maniera pubblica anche dall’attuale Direttore Sportivo del Monza.

Franco (Ds Monza) a Tv Play: “Carboni autore di un’ottima stagione. Rinnovo del prestito? Vedremo”

Michele Franco, attuale Direttore Sportivo della formazione su cui siede in panchina il tecnico Raffaele Palladino, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha fatto il punto sulla situazione di Valentin Carboni, attaccante ora in forza al Monza tramite la via del prestito atteso a Milano nell’arco della prossima estate.

Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dal numero uno dell’area sportiva brianzola sul conto del giovane prodotto del vivaio nerazzurro, autore di una più che discreta stagione: “Carboni quest’anno si è trovato benissimo con noi. È un 2005 che ha fatto un’ottima stagione ed è questa la cosa più importante per lui. Rinnovo del prestito? Vedremo, quel che è certo al momento è che a fine stagione rientrerà all’Inter”.