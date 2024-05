Barrenechea salterà Frosinone-Inter

Tegola pesantissima per Di Francesco, costretto a rinunciare al proprio metronomo di centrocampo in occasione della prossima giornata di campionato che vedrà i ciociari impegnati contro i nerazzurri

È in programma venerdì sera alle ore 20:45 allo Stirpe il calcio d’inizio di Frosinone-Inter, match valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A in cui ad affrontarsi saranno, per l’appunto, l’attuale 16esima forza del torneo e la prima della classe, con all’attivo 89 punti.

Trentadue, al momento, le lunghezze su cui può contare la formazione attualmente guidata dal tecnico Eusebio Di Francesco, non andata oltre lo 0-0 nella giornata di ieri contro l’Empoli. Appena tre i punti di distacco tra i ciociari e l’Udinese, fermo a sua volta in 18esima posizione e atteso questa sera dall’impegno casalingo contro il Napoli.

Il pareggio rimediato nel pomeriggio di ieri al Castellani ha significato ugualmente qualcosa d’importante per il Frosinone in chiave salvezza. In realtà, a compromettere la giornata dei giallazzurri è stata l’ammonizione rimediata al minuto 75 di gioco da Enzo Barrenechea, attuale numero 45 della formazione laziale che era in diffida e che pertanto salterà per squalifica la prossima giornata di campionato in programma contro l’Inter, club a cui nel frattempo ad aver lanciato un importante messaggio è stato proprio l’ex allenatore della Roma.

Di Francesco: “L’Inter troverà un ambiente carico. Il pareggio col Sassuolo? Non voglio rispondere”

Al termine di Empoli-Frosinone, conclusasi a reti bianche, il tecnico giallazzurro Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per commentare tutti gli episodi di giornata. Non solo, l’allenatore pescarese ha avuto anche tempo e modo di soffermarsi sul prossimo turno di campionato che attende la propria squadra.

Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dall’ex allenatore del club capitolino: “L’Inter troverà un ambiente carico qui a Frosinone. Ci prepareremo al meglio per affrontarli, per noi sarà una partita molto importante e perciò scenderemo in campo agguerriti. Come spiego il loro pareggio maturato a Reggio Emilia contro il Sassuolo? Sarò sincero, preferisco non rispondere a questa domanda. Nel mondo del calcio ci sono tante dinamiche, quel che posso dire è che noi continueremo a pensare a noi stessi”.

In casa Inter, invece, chi resterà ancora ai box è Francesco Acerbi, alle prese con una pubalgia che sta mettendo a dura prova il classe ’88, uscito allo scoperto nelle scorse settimane tramite un post rilasciato sul proprio account Instagram di riferimento. La stagione dell’ex Lazio s’ha infatti da considerarsi conclusa.