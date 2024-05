Non giocherà più: la sua stagione è finita

Inzaghi costretto a rinunciare a una propria pedina anche in occasione delle ultime giornate di campionato e quindi a partire già dalla trasferta di Reggio Emilia

È in programma questa sera alle ore 20:45 al Mapei Stadium il fischio d’inizio di Sassuolo-Inter, match valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A dove ad affrontarsi saranno, per l’appunto, la penultima forza del campionato e la prima della classe, ora a quota 89 punti. Un match, questo, in cui il tecnico Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare a un proprio fedelissimo, in verità come già avvenuto in occasione dello scorso turno.

Nel weekend precedente, l’allenatore emiliano ha infatti dovuto fare a meno di Francesco Acerbi, difensore che non ha potuto prendere parte alla gara interna contro il Torino a causa della pubalgia che sta continuando a mettere a dura prova il classe ’89. A uscire allo scoperto è stato direttamente l’ex centrale della Lazio, che ha raccontato il tutto via social.

“La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Questo il messaggio lanciato sul proprio account Instagram di riferimento dall’esperto difensore made in Italy, allenatosi a parte anche nella giornata di ieri. Così facendo, dunque, Acerbi non sarà a disposizione dell’Inter non soltanto in occasione della sfida di questa sera, ma non sarà neppure arruolabile per le prossime gare.

La pubalgia ferma Acerbi: l’obiettivo dell’ex Lazio è esserci agli Europei

Stagione finita per Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter è fermo ai box dalla scorsa settimana a causa della pubalgia che l’ha colpito in questi ultimi mesi. Ciò nonostante, il classe ’88 ha voluto stringere i denti per portare a termine l’obiettivo della conquista della seconda stella.

Missione riuscita si può dire, vista anche la rete realizzata dall’ex Lazio in data lunedì 22 aprile contro il Milan, giorno in cui la formazione vicecampione d’Europa in carica ha finalmente conquistato il suo 20esimo Scudetto in maniera aritmetica. Una volta giunti a questo punto, l’obiettivo del classe ’88 è quello di riuscire a recuperare quanto prima una condizione ottimale, in modo tale da poter prendere parte a Euro 2024, competizione che si disputerà in Germania a partire dal 14 giugno e che terminerà esattamente un mese dopo.