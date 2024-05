Champions e doppio colpo dall’Inter: 55 milioni

Quest’anno, all’Inter interessa parecchio la lotta per la qualificazioni in Champions: un club potrebbe portare ai nerazzurri 55 milioni

Succede quando le cose vanno particolarmente bene… L’Inter, nella stagione 2023/24, ha del tutto ignorato il problema del piazzamento in Champions. Nessuno o quasi ha in pratica notato il momento in cui è avvenuta la matematica qualificazione al prossimo massimo torneo europeo, dato che la posta in gioco è sempre stata un’altra, già dalle prime partite: la seconda stella.

In Italia, alle spalle dei nerazzurri, si è già qualificato anche il Milan. Continuano invece a dover far punti Juve, Bologna, Atalanta, Roma e Lazio… Ma di tutto ciò poco cale ai nerazzurri. L’Inter guarda più a quello che succede o potrebbe succedere in altri Paesi. Per esempio in Francia, dove con la qualificazione in Champions il Marsiglia sarebbe obbligato a riscattare Joaquin Correa.

Guardando la classifica attuale della Ligue 1 ci si avvilisce un po’, accorgendosi che l’Olympique ha poche speranze di raggiungere il traguardo: la squadra è attualmente settima, a undici punti dal quarto posto che dà accesso alle fasi preliminari del torneo.

Per il Marsiglia l’unica speranza ancora valida per arrivare in Champions è vincere l’Europa League (l’andata delle semifiniali, contro l’Atalanta, è finita 1-1: non male per la squadra allenata da Jean-Louis Gasset).

Al terzo posto in Ligue 1 c’è invece il Brest, dove gioca Martin Satriano. Il club bretone non ha nessun obbligo né diritto di riscatto sull’attaccante. Ma va da sé che un successo della squadra contribuirebbe ad alzare il valore dell’uruguaiano, seguito attualmente soprattutto in Spagna.

E poi c’è la lotta al piazzamento Champions che si sta svolgendo in Inghilterra. Qui, l’Inter osserva con interesse soprattutto i risultati dell’Aston Villa. Dopo un campionato ad alti livelli, i Villans viaggiano spediti verso una qualificazione in Champions per la prossima stagione.

55 dall’Aston Villa in caso di qualificazione in Champions

Wesley Edens, proprietario dell’Aston Villa, è un uomo d’affari multi-miliardario: l’americano è un forte investitore di private equity. Gestisce il ricchissimo Fortress Investment Group e fa grandi affari con gli arabi. Già l’anno scorso ha speso parecchio per il suo club, ma in caso di qualificazione in Champions potrebbe cominciare a fare sul serio.

I Villans potrebbero proporsi come potenziali acquirenti di Denzel Dumfries. Il manager Unai Emery ha lasciato intendere di essere interessato al laterale olandese. Inoltre, già a gennaio il club britannico ha fatto capire di voler mettere le mani sul giovane Valentin Carboni.

In Inghilterra già si parla di una spesa di 55 milioni per prendere entrambi, qualora arrivasse la qualificazione in Champions. Di fronte a una simile offerta, l’Inter venderebbe sia l’olandese che il giovane argentino, mettendo in cassa fondi importanti per poter organizzare e poi gestire il prossimo mercato.

La situazione di Dumfries

Sono tre anni che si parla di un possibile trasferimento di Dumfries in Premier. Il giocatore ha suscitato l’interesse di Manchester United, Tottenham, Chelsea, Newcastle e Arsenal. Ma alla fine non si è mai presentato nessuno con un’offerta concreta. Il suo prezzo è salito e sceso, senza continuità.

Dai 15 milioni è passato ai 25, poi ai 35. Ora è sotto i 20. La società nerazzurra non ha mai escluso la possibilità di un addio. E quest’estate potrebbe essere il momento più opportuno per separarsi, dato che il contratto di Dumfries scade a giugno 2025.

Tutto dipende dal giocatore stesso. All’Inter starebbero infatti ragionando su un possibile rinnovo del suo contratto. Se Dumfries si accontenterà di un ingaggio contenuto, potrà continuare a giocare a Milano. In caso contrario dovrà trovare al più presto un accordo con l’Aston Villa o con altre pretendenti, per togliere il club nerazzurro da una situazione poco comoda.