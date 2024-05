Più di un anno senza fermarsi: Lautaro si prepara

Programma di fuoco per il centravanti e capitano dell’Inter a partire dalla prossima estate, previsti quattordici mesi di gioco ininterrotto anche in Nazionale

Aver centrato l’obiettivo Scudetto rappresenta per il l’Inter la soddisfazione più grande dell’anno sportivo appena trascorso o comunque prossimo alla sua naturale conclusione. Poi ci sarà del tempo per poter rigenerare le batterie e valutare con attenzione le mosse successive, nella speranza di potersi ripetere sia in campionato che in Europa.

Del resto il dispendio è stato notevole ancora una volta con l’aumentare degli impegni complessivi cui tutte le squadre devono far fronte, specialmente quelle impegnate nelle varie competizioni internazionali in programma. Anche per il centravanti e capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, non c’è stata poi tanta tregua. Lui che oltre al club deve lottare continuamente per consolidare la propria posizione nelle gerarchie della Nazionale Argentina di Lionel Scaloni, con la quale un anno e mezzo fa ha vinto il Mondiale seppur non propriamente da protagonista assoluto.

Per il ‘Toro’ però potrebbe farsi ancor più dura rispetto ai suoi compagni di squadra. Almeno secondo quanto previsto dal calendario dei prossimi impegni cui prenderà parte nell’arco della prossima stagione sportiva. Stando ai primi calcoli si tratta di quattordici mesi di gioco senza interruzioni o pause per rifiatare, mesi che racchiudono sia il campionato di Serie A e le coppe italiane relative che i giochi di Champions League ma senza dimenticare soprattutto quelli relativi proprio alla Seleccion Argentina.

Lautaro nel vortice dei troppi impegni sportivi: quattordici mesi di fuoco

Nello specifico, Lautaro avrà soltanto venti giorni di riposo al termine del campionato prima di giungere al cospetto di Scaloni. Con la maglia azzurra dei sudamericani dovrà affrontare due amichevoli a poi prendere parte in via ufficiale all’avvio della Copa America, di pari passo con lo svolgimento dell’Europeo in Germania.

A questo poi potrebbe susseguirsi anche l’Olimpiade, sebbene il calciatore aveva dichiarato di non voler prendere parte al ritiro con la squadra che comporrà la rappresentativa Argentina guidata da Mascherano per l’occasione. Proprio i giochi olimpici rappresenterebbero il grande ostacolo: ‘bruciate’ le tre settimane estive previste per rifiatare, Lautaro si troverebbe catapultato automaticamente all’avvio del prossimo campionato di Serie A di fine agosto. Con un possibile ritardo della sua presenza nelle prime partite dell’Inter.

Mettendo in conto altresì, come detto prima, anche la Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa, il centravanti potrebbe avere un momento per sé soltanto nel 2025 al termine del tanto atteso nuovo format del Mondiale per Club in programma nel giugno dello stesso anno. Insomma, un tour de force davvero notevole per un totale complessivo di quattordici mesi.