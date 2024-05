Correa resta in Italia: destinazione impensabile

L’attaccante argentino, ora in forza all’Olympique Marsiglia in via temporanea, è atteso nuovamente ad Appiano a inizio luglio. Svelato nel frattempo un nuovo scenario in vista del futuro

A meno di una qualificazione in Champions League da parte dell’Olympique Marsiglia, che avrebbe del clamoroso visto il modo in cui stanno andando le cose, le strade di Joaquin Correa e quella dell’Inter si incroceranno da punto e accapo nel corso della prossima estate, momento in cui cesserà di avere validità il prestito concordato all’incirca un anno fa tra il club meneghino e il sodalizio francese.

È stato infatti nell’agosto scorso che la squadra neo Campione d’Italia e la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Gasset hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Correa a titolo temporaneo in Francia, che diventerebbe obbligo al verificarsi di un determinato obiettivo di squadra.

La sola ed unica condizione per far sì che il Tucu resti in Francia anche negli anni a venire è quella che i biancoblu riescano a ottenere il pass per la prossima edizione di Champions. Considerando però che il terzo posto (ultima posizione in grado di garantire l’accesso diretto in Europa) è ormai sfumato, Aubameyang e compagni sono ora obbligati a vincere l’Europa League. Questo lo scenario alternativo che a quel punto costringerebbe la società francese a versare nelle casse dell’Inter i 10 milioni di euro pattuiti nella passata estate per l’ex Lazio.

In via contraria, il classe ’94 finirà così per rientrare ad Appiano in estate. Viste e considerate le scarsissime garanzie offerte nelle passate stagioni trascorse a Milano dall’attuale numero 20 del Marsiglia, con all’attivo 0 gol e 0 assist in questa regular season, il club di Viale della Liberazione non ha però alcuna intenzione di tornare a fare affidamento sulla seconda punta di nazionalità argentina, legata inoltre alla formazione di Simone Inzaghi a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025. Questa una delle altre ragioni per cui Marotta e Ausilio proveranno a far di tutto pur di liberarsi in estate di un vero e proprio esubero come Correa, attaccante che a sorpresa potrebbe anche finire per essere proposto al Como.

Correa-Como, il tentativo può partire direttamente dagli agenti dell’argentino

A sorpresa, Joaquin Correa potrebbe anche finire per essere proposto tramite agenti al Como, tutto questo nel caso in cui la formazione lombarda dovesse riuscire a ottenere il pass per la Serie A.

Ad una sola giornata dal termine del campionato di B, il club su cui siede attualmente in panchina il tecnico Osian Roberts ha infatti la possibilità di approdare nella massima competizione italiana. Due le lunghezze di vantaggio che vantano Cutrone e compagni sul Venezia, atteso dall’impegno esterno contro lo Spezia a differenza del Como, impegnato in mura amiche venerdì sera alla stessa ora contro il Cosenza, già salvo. Questo l’eventuale scenario di mercato che potrebbe anche finire per ingolosire una proprietà ricca come quella che possiede la squadra lombarda. Inter disposta praticamente a tutto pur di liberarsi del classe ’94, anche a far registrare una minusvalenza.