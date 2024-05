Pavard allo scoperto su Inzaghi: “Mai visto niente del genere”

Il difensore francese: “Non ci poniamo limiti. L’anno prossimo dobbiamo restare campioni d’Italia, pur sapendo che sarà molto difficile ripetersi”

“Prima della partita avevo stuzzicati i miei connazionali rossoneri – ha svelato Pavard – A loro ho detto che saremmo diventati campioni contro il Milan. Siamo amici, ma il derby è il derby. In campo con Theo Hernandez ci siamo affrontati, scontrati, spinti”.

Nell’intervista a ‘La Repubblica’, il difensore francese ha riempito di elogi Simone Inzaghi: “Il suo segreto è l’attenzione ai dettagli. Non sottovaluta niente, e la sua mentalità è condivisa da tutti alla Pinetina. Tiene davvero tantissimo a ogni particolare, lo si capisce da come si agita in panchina. All’inizio lo guardavo con stupore, perché non avevo mai visto niente del genere. Anche dopo la vittoria dello Scudetto, ci ha detto che è importante vincere le gare che restano”.

“Il mister ci lascia molta libertà ed è bellissimo – ha proseguito Pavard su Inzaghi – Avevo già giocato in difese a tre, però si trattava soprattutto di coprire. Invece qui è un continuo dai e vai: possiamo salire, creare spazio e dialogare con il regista. I cori per lui sul pullman? Li merita, da parte dei tifosi e della squadra”.

“Dove può arrivare questa Inter? Non ci poniamo limiti – ha risposto l’ex Bayern – Dobbiamo restare campioni d’Italia, pur sapendo che sarà molto difficile ripetersi. In Italia negli ultimi anni il vincitore del campionato è cambiato spesso, ma siamo sulla buona strada”.