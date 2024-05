Ecco l’alternativa a Gudmundsson: 12 milioni e Agoume

L’Inter rispolvera il nome di Lukebakio come alternativa economica a Gudmundsson, trattativa più agevole con l’inserimento di Agoumé su cui il Siviglia ha già il diritto di riscatto

Le parole pronunciate di recente da Piero Ausilio in relazione alla situazione attuale del reparto offensivo dell’Inter fanno decisamente ben sperare. In qualità di portavoce e direttore sportivo ha infatti puntualizzato come la presenza di soli quattro attaccanti in organico sia stata sufficiente per centrare gli obiettivi stagionali senza difficoltà.

Con l’uscita di scena di Alexis Sanchez e l’inserimento di Medhi Taremi a parametro zero il conto tornerà in equilibrio e su questa scia di pensiero l’Inter potrebbe procedere anche nel corso della prossima sessione estiva, facendo dunque a meno dell’inserimento di un quinto attaccante.

Eppure c’è da valutare con attenzione la posizione di Albert Gudmundsson, centravanti del Genoa e obiettivo dichiarato, fra permanenza e cessione. Il calciatore islandese grande sorpresa dell’ultima stagione di Serie A costa però troppo per le casse nerazzurre al momento, visto che il club cedente chiederebbe almeno 30 milioni di euro senza grossi sconti. Motivo per cui la dirigenza è proiettata comunque su altre alternative meno dispendiose.

Lukebakio meno impegnativo di Gudmundsson, anche Agoumé nell’intreccio di mercato

A tal proposito è tornato a far parlare di sé un calciatore già seguito dall’ambiente nerazzurro in passato prima del suo passaggio al Siviglia nella scorsa sessione estiva, ovvero Dodi Lukebakio. Lo ha riportato ‘La Gazzetta dello Sport’ nell’ultima edizione giornaliera.

Quest’ultimo ha trascorso un’annata positiva all’esordio nel campionato spagnolo de La Liga nonostante i risultati di squadra non abbiano ripagato l’impegno profuso e ciò è stato sufficiente, dall’alto delle 5 reti in sole 19 presenze, a tornare in voga sul mercato. Stuzzica soprattutto il costo del suo cartellino non superiore ai 12 milioni di euro, su cui si potrebbe ulteriormente lavorare grazie all’inserimento nella trattativa della contropartita Lucien Agoumé.

Il centrocampista nerazzurro in prestito al Siviglia fino al termine della stagione – sul quale pende già il diritto di riscatto intorno agli 8 milioni – aprirebbe le porte per un affare combinato e proficuo per entrambe le parti. Attualmente Lukebakio percepisce un ingaggio tutt’altro che proibitivo da 1,5 milioni stagionali facilmente raggiungibili anche dall’Inter, nel caso in cui una simile operazione di mercato dovesse andare a buon fine in vista della programmazione dell’annata sportiva successiva.