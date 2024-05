L’austriaco è tornato titolare stasera in Frosinone-Inter. Nel primo tempo ha deluso

A tanti tifosi dell’Inter non è piaciuto il primo tempo di Arnautovic, tornato titolare stasera al ‘Benito Stirpe’ contro il Frosinone.

Il primo tempo dell’austriaco, autore quest’anno di soli 4 gol con l’ultimo che risale allo scorso febbraio contro la Salernitana, non è stato del resto positivo, rabona a parte. Specie se rapportato a quello del suo compagno di reparto, Marcus Thuram, il quale ha regalato a Frattesi la palla dello 0-1. Ecco qualche tweet ‘contro’ Arnautovic raccolto da Interlive.it:

#Arnautovic, che in stagione non l’ha messa dentro nemmeno con le mani a porta vuota, invece di provare a fare qualche goal in queste partiti inutili per dimostrare che ci si può fidare di lui, si concentra a fare le rabone inutili.#FrosinoneInter

