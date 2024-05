Arnautovic, numeri horror: solo una volta ha fatto peggio

Il centravanti austriaco, che può finire per dire addio all’Inter in estate, non ha rispettato le attese di inizio stagione. C’è un dato che lo conferma

È stato nell’agosto scorso che l’Inter ha deciso di tornare a puntare su Marko Arnautovic, pedina che ha avuto un trascorso ad Appiano già nella stagione 2009-10, periodo in cui i nerazzurri sono riusciti a conquistare uno storico Triplete.

Di 10 milioni di euro la somma di denaro che i nerazzurri sono finiti per versare nelle casse del Bologna. Ciò nonostante, il classe ’89 non è riuscito a rispettare le attese di inizio stagione, anche e soprattutto per via dei diversi e continui guai fisici rimediati in questa sua seconda parentesi a tinte nerazzurre. Appena 4 le reti messe a referto in quest’annata dall’ex West Ham, due in campionato e due in Champions League. Sinonimo di quanto si sia rivelata disastrosa l’annata di cui si è reso protagonista – in negativo naturalmente – l’attaccante 35enne, che eccezion fatta per la stagione 2014-15 non aveva mai fatto così male (due, in quel caso, i gol realizzati dal centravanti nativo di Vienna in quel periodo della sua carriera, per essere più precisi al fianco dello Stoke City).

Inter intenzionata a disfarsi di Arnautovic: intanto possibile chance dal 1′ a Frosinone per l’ex Bologna

La volontà dell’Inter è quella di provare a cedere Marko Arnautovic in estate, cosicché i nerazzurri possano poi essere liberi di andare a sostituire l’attaccante austriaco con un’altra pedina offensiva.

Il club meneghino è infatti in cerca di una nuova seconda punta in grado di saltare l’uomo e di poter consentire al Capitano Lautaro Martinez di riposare di tanto in tanto, cosa che non è stata possibile in questa stagione proprio per via dei continui guai fisici riscontrati in questi ultimi mesi dall’ex Bologna (di certo non nuovo a questo tipo di problemi).

Quello di Albert Gudmundsson, nel frattempo, il nome finito in cima alla lista delle preferenze del club di Viale della Liberazione. Chiaro che ci sarà però da fare i conti con la concorrenza di Juventus, Napoli e altre big militanti quest’oggi nel campionato di Premier League. Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa il Genoa del proprio gioiellino.

Aumentano intanto le possibilità di tornare a vedere Arnautovic dal 1′, col classe ’89 che ha grosse chance di scendere in campo sin dalle battute iniziali di Frosinone-Inter, match in programma questa sera alle ore 20:45 allo Stirpe e valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A.