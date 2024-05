La decisione sorprendente di Inzaghi per la gara col Frosinone

In attacco il tecnico dell’Inter si affiderà alla coppia Arnautovic-Thuram

Inzaghi se ne frega delle polemiche e anche stasera col Frosinone farà un po’ di turnover come sabato scorso in casa del Sassuolo.

In porta dovrebbe rivedersi Sommer, mentre in difesa l’unico superstite del ‘Mapei Stadium’ sarà probabilmente Stefan de Vrij. Fuori dunque Bastoni e Pavard, al loro posto Carlos Augusto e Bisseck. Sulle fasce torneranno i titolari, cioè Dimarco e Darmian, mentre l’attacco dovrebbe essere totalmente cambiato: da Sanchez-Lautaro ad Arnautovic-Thuram. In mezzo al campo la decisione sorprendente di Inzaghi, ovvero l’esclusione dall’undici iniziale del fin qui intoccabile Mkhitaryan. Asllani confermato in cabina di regia, ai suoi lati Barella e Frattesi.

Ciociari a caccia di punti salvezza, ma Di Francesco avrà diverse assenze pesanti, dallo squalificato Barrenechea all’infortunato Romagnoli passando Kalaj, Oyono e il lungodegente Turati. Probabile 3-4-1-2 con Brescianini, finito anche nel mirino dell’Inter, alle spalle di Soule e Cheddira.

Mkhitaryan l’intoccabile: è il giocatore di movimento che Inzaghi ha utilizzato di più

Fa notizia l’esclusione di Mkhitaryan perché fin qui ha giocato sempre. Pure in Coppa Italia contro il Bologna: 45 le presenze complessive dell’armeno, out solo a Lisbona contro il Benfica in Champions League, con l’Inter che era già qualificata agli ottavi.

Fatta eccezione per Sommer, l’ex Roma è il calciatore della rosa che Inzaghi ha impiegato di più: 3.462′ considerate tutte le competizioni. Il classe ’89 è in diffida (lo è da 10 partite…), per cui non correrebbe di saltare per squalifica la gara con la Lazio, l’ultima in casa di questa stagione.