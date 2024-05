Inter, Ben Yedder possibile idea Juve: i dettagli

L’attaccante francese, accostato ai nerazzurri negli scorsi mesi, viaggia sempre più spedito verso l’addio dal Monaco a fine stagione. A pesare è l’accordo in scadenza a giugno

Le strade di Wissam Ben Yedder e quella della formazione attualmente guidata da Adi Hutter potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi, complice naturalmente l’accordo che lega il classe ’90 al sodalizio francese sino al prossimo 30 giugno.

Il nome dell’ex Tolosa e Siviglia è finito per essere accostato anche all’Inter nel periodo a cavallo tra ottobre e novembre del 2023, coi nerazzurri bravi nel portare a termine tutte le pratiche burocratiche inerenti al trasferimento di Mehdi Taremi, centravanti atteso a Milano a inizio luglio a parametro zero. Così facendo, a provare a rivolgere un pensierino sull’attuale Capitano e numero 10 del Monaco potrebbe essere proprio la Juventus, società che per forza di cose cambierà il look al proprio reparto avanzato in estate.

Ben Yedder verso l’addio a zero dal Monaco: può pensarci la Juve

È la Juventus una di quella società che potrebbe provare a farsi avanti per Wissam Ben Yedder nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva.

Il Ds bianconero, Cristiano Giuntoli, complice naturalmente gli accordi di Federico Chiesa e Moise Kean – entrambi in scadenza nel 2025 (senza dimenticare quello che lega Arkadiusz Milik alla Vecchia Signora sino a giugno 2026) – è infatti a caccia di un piano per provare ad accogliere una nuova pedina offensiva tra soli pochi mesi. Occhio perché non è escluso che lo sguardo della formazione pluricampione d’Italia possa ricadere proprio sul classe ’90, che in quel caso finirebbe per ricoprire le vesti del vice Vlahovic (al netto di una partenza del serbo in estate). Già 19 i gol confezionati in stagione dall’ex Siviglia, in grado di toccare consecutivamente il tetto delle 15 reti stagionali – come minimo – a partire dalla stagione 2012-13, il che è tutto dire.