È giovane e ha un talento enorme: ecco la quinta punta per Inzaghi

I nerazzurri sono in cerca di una nuova pedina offensiva, al netto dell’arrivo di Taremi a zero in estate

La volontà dell’Inter è quella di accogliere alla propria corte in estate un nuovo profilo offensivo, preferibilmente una seconda punta ma in alternativa andrebbe bene anche un giovane centravanti.

Quelli di Albert Gudmundsson e Joshua Zirkzee i principali nomi finiti in cima alla lista delle preferenze del club di Viale della Liberazione. Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa il Genoa del proprio numero 11, a differenza del Bologna che non cederà il proprio gioiello per meno di 50-60 milioni di euro. È a questo punto che Marotta e Ausilio potrebbero così finire per prendere in considerazione un’altra idea, magari quella di tornare a puntare su Sebastiano Esposito in vista della prossima stagione.

L’Inter può anche provare a trattenere Esposito in estate

La richiesta di Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione naturalmente, è quella di avere in rosa cinque attaccanti, non più quattro come accaduto in quest’annata visti gli innumerevoli impegni a cui andranno a prendere parte i nerazzurri in vista della regular season in formato 2024-25.

L’Inter può anche provare ad accontentare il proprio tecnico con l’ingaggio di un giovane attaccante, ma per ragioni di liste deve necessariamente trattarsi di un giovane cresciuto nel vivaio nerazzurro. Occhio in tal senso alla candidatura di Sebastiano Esposito, con all’attivo 6 gol e 6 assist in stagione e ora in forza alla Sampdoria a titolo temporaneo.

I blucerchiati, nell’affare concordato poco meno di un anno fa con l’Inter, hanno la possibilità di esercitare l’opzione valida per il riscatto del giovane centravanti nativo di Castellamare di Stabia, col club meneghino che al tempo stesso è in grado di tornare a mettere le mani sul classe ’02 per una cifra di poco superiore.

All’ex Basilea e Anderlecht, tra le tante, potrebbe così venir proposto il ruolo di quinta punta, ma a quel punto non resterebbe far altro che prendere atto delle reali intenzioni nutrite dall’attuale numero 7 della formazione ligure, che dovrebbe di certo lottare per provare a ritagliarsi il proprio spazio in nerazzurro.