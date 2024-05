Zhang sblocca tutto: Marotta chiude tre operazioni

La trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez, a quanto pare, non era mai entrata davvero nel vivo: c’erano stati sondaggi, confronti, ma da parte della dirigenza non era mai stato proposto un nuovo contratto. Prima di sbilanciarsi con un’offerta Marotta aveva infatti bisogno del via libera di Zhang.

Se n’è parlato comunque tanto, ed era inevitabile, e col passare del tempo sono sorti vari dubbi. In tanti hanno faticato a spiegarsi il ritardo in un accordo che sulla carta sembrava già apparecchiato. Il capitano dell’Inter campione d’Italia non ha mai manifestato interesse a voler cambiare squadra. E l’Inter non ha mai preso in considerazione di perdere il suo giocatore più forte e rappresentativo.

Lautaro sarà ancora nerazzurro. Non possiamo metterci la mano sul fuoco, ma tutto lascia presagire che stia per rinnovare il proprio contratto con il club. Le trattative entreranno nel vivo solo dopo il 20 maggio. Si prevede che il nuovo accordo avrà una durata di tre anni, portando la scadenza dell’accordo al giugno 2029. Il Toro dovrebbe incassare sui 9 milioni all’anno in parte fissa più un milione in bonus legati ai risultati.

Nel nuovo contratto, non dovrebbe essere prevista alcuna clausola rescissoria, a differenza di quanto si era ipotizzato in passato. Lautaro non tirerà troppo la corda: sul campo e fuori ha dimostrato di volere bene ai colori nerazzurri. E l’Inter, non giocherà troppo al ribasso, approfittando della disponibilità dell’argentino.

10 milioni a stagione sembrano tanti. Ma non sono una cifra inadeguata a pagare uno dei trascinatori della squadra, con numeri invidiabili (26 reti stagionali, di cui 23 in campionato). Ora, l’attenzione è rivolta al via libera definitivo da parte del presidente Steven Zhang, che dovrebbe arrivare formalmente una volta risolta la situazione sul rifinanziamento della società con il fondo Oaktree.