Lautaro vince anche in Tribunale: contratto nullo

I massimi vertici milanesi hanno dato ragione al Capitano dell’Inter, che ha finalmente avuto la meglio nella battaglia portata avanti dai suoi ex agenti

Lautaro Martinez 1, Carlos Yaque e Rolando Zarate 0. Dovrebbe essere questo il risultato finale della vicenda che ha visto coinvolto l’attuale Capitano e numero 10 del club meneghino sino allo scorso lunedì 13 maggio, giorno in cui il Tribunale di Milano si è schierato a favore dell’attaccante argentino.

A inizio settimana i massimi vertici milanesi hanno infatti dato ragione al Toro di Bahia Blanca, accusato dai suoi due ex rappresentanti di non aver rispettato alcuni paletti concordati in passato. È stato nella primavera del 2021 che il classe ’97 ha deciso di cambiare entourage, affidandosi così ad Alejandro Camano, già in quell’epoca rappresentante del suo ormai ex compagno di squadra Achraf Hakimi e nonché attuale agente dello stesso ex Racing Club.

A distanza di tre lunghissimi anni quest’inchiesta ha finalmente conosciuto il suo vincitore, vale a dire Lautaro Martinez che, affiancato da Federico Venturi Ferriolo (esperto di diritto sportivo) e dagli avvocati Gian Paolo Coppola eLorenza Del Nero di LCA Studio Legale, ha vinto la causa contro Yaque e Zarate, coloro che tramite il ricorso presentato in precedenza sostenevano il proprio diritto a rappresentare il Campione del Mondo in carica. Dichiarato nullo, a questo punto, il contratto firmato a suo tempo dal forte centravanti argentino con i due agenti, che non hanno più nulla da pretendere dall’attaccante 26enne, a caccia della giusta intesa per estendere la durata del proprio matrimonio con l’Inter.

L’Inter e Lautaro continuano a lavorare per il rinnovo: manca l’intesa lato ingaggio

Lautaro Martinez e l’Inter stanno cercando, da diverso tempo ormai, di raggiungere l’intesa definitiva per il prolungamento di contratto dell’argentino, con scadenza fissata quest’oggi a giugno 2026.

L’intenzione nutrita dalla squadra neo Campione d’Italia è quella di blindare il proprio Capitano fino al 2029. Sotto questo aspetto, il Toro di Bahia Blanca ha già mostrato massima disponibilità, anche se quel che manca è la quadra lato ingaggio. La richiesta avanzata dall’ex Racing Club è infatti di poco superiore ai 10 milioni netti a stagione, col club di Viale della Liberazione che nel frattempo ha posto 8 milioni i euro sul tavolo, ragion per cui si potrebbe arrivare a chiudere a metà strada, magari con l’inserimento di qualche bonus. La volontà di Marotta e Ausilio è quella di ufficializzare il rinnovo dell’argentino già in estate, con Lautaro Martinez che nel frattempo può dirsi un po’ più sollevato avendo vinto la causa in Tribunale coi suoi due ex agenti.