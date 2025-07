Shock Inter, Dumfries dice addio: “Il top club paga la clausola”

L’olandese si allontana dai colori nerazzurri. Un club sembra essere pronto a pagare la cifra per liberare il calciatore entro la metà del mese

Il futuro di Dumfries si deciderà nei prossimi giorni. Le prestazioni dell’olandese non stanno passando inosservate a diversi club e la clausola rescissoria presente sul contratto rappresenta uno svincolo da tenere in considerazione per i nerazzurri.

Il conto alla rovescia si avvicina ormai alla fine e quindi gli interessati dovranno assolutamente accelerare per chiudere l’operazione dare l’esterno al proprio tecnico.

Per il momento l’Inter è con le spalle al muro. Fino al 15 luglio dovrà semplicemente attendere le mosse delle altre squadre interessate a Dumfries. La presenza della clausola rescissoria sembra avvicinare l’addio dell’olandese. E quindi bisognerà capire come si muoveranno i club interessati all’olandese.

Inter-Dumfries: addio più vicino

Le strade dell’Inter e di Dumfries potrebbero separarsi nel corso del calciomercato estivo. La clausola rescissoria permette ai club interessati di prendere l’olandese senza trattare con i nerazzurri. E per questo motivo in viale della Liberazione si vive un momento di attesa per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Dumfries-City: Guardiola spinge per l’olandese

Al momento la squadra in pole position nella corsa a Dumfries è il Manchester City. Il Barcellona non sembra intenzionato a sborsare una cifra simile per l’olandese e quindi i Citizens sono in vantaggio. Secondo le informazioni de La Repubblica, Guardiola avrebbe chiesto al club di pagare la clausola rescissoria valevole esclusivamente per l’estero e dovrà essere pagata in una sola soluzione.

Una corsa contro il tempo per il Manchester City visto che la clausola è valida entro il 15 luglio. Attualmente per riuscire a prendere Dumfries bisognerà sborsare 28 milioni di euro e non 25 (la cifra doveva essere spesa entro il 5). Ma se gli inglesi non chiuderanno entro giovedì 10, la cifra salirà a 30 e ad oggi sembra essere la soluzione più probabile considerato che non si hanno certezze sulla possibilità di definire l’operazione nell’immediato.

Naturalmente l’Inter in questo momento non deve fare altro che aspettare e capire come si potrà evolvere la situazione. Fino al 15 luglio si dovranno aspettare le mosse dei club. Subito dopo la palla tornerà in mano dei nerazzurri.

Mercato Inter: chi al posto di Dumfries

La partenza di Dumfries costringerà l’Inter a prendere un sostituto. Il nome in pole position sembra essere quello di Dodo, ma non si escludono delle novità magari già a partire dalle prossime ore.