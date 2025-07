Scambio alla pari con Brozovic: Ausilio lo ha fatto davvero, spuntano le prove

Il direttore sportivo nerazzurro da tempo è finito nel mirino delle critiche. E nelle ultime ore è spuntato un affare che il dirigente aveva chiuso

Non è un periodo facile per Ausilio. Dopo una stagione conclusa con nessun titolo, il direttore sportivo nerazzurro è finito al centro di una polemica sui social. Una larga fetta di tifosi nerazzurri su X sta facendo una sorta di campagna contro il dirigente di viale della Liberazione. Una conferma di come il rapporto fra le parti non è assolutamente positivo.

E in queste ultime ore l’account ‘L’unico problema dell’Inter=Ausilio‘ ha deciso di svelare un retroscena di calciomercato per quanto riguarda il club nerazzurro. Il direttore sportivo aveva praticamente chiuso l’operazione che coinvolgeva anche Brozovic. Alla fine, però, non è stato possibile chiudere per il rifiuto dell’altra squadra. Ma di certo si tratta di un affare che con il senno del poi poteva procurare non poche polemiche.

Ausilio e lo scambio con Brozovic

L’operazione di calciomercato riguardava Brozovic. Il croato è stato una delle bandiere dell’Inter, ma rischiava di lasciare il club quasi subito. Ausilio, infatti, aveva praticamente chiuso una trattativa che portava il centrocampista lontano da Milano. Poi per fortuna non si è arrivati alla definitiva fumata bianca e i tifosi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Calciomercato: scambio Brozovic-Ogbonna rifiutato dal West Ham

L’inizio dell’avventura di Brozovic all’Inter non è stato sicuramente dei migliori. Le prestazioni non convincevano e così i nerazzurri avevano pensato di chiudere una operazione con la partenza del croato. Siamo nel 2017 e ai tempi l’affare era stato rivelato anche da Gianluca Di Marzio.

Ausilio era riuscito a trovare l’accordo con Ogbonna e il centrale doveva arrivare in nerazzurro in uno scambio che portava Brozovic al West Ham. Ma furono proprio gli inglesi a rifiutare l’affare. Una scelta che ha fatto sorridere il club intervista visto che poi con Spalletti il croato è diventato un punto di riferimento del club meneghino.

Ma a tirare fuori l’affare sui social è stato ‘L’unico problema dell’Inter=Ausilio’. “Nel 2017, Ausilio offrì allo west ham uno scambio tra Brozovic e Ogbonna, ma il club Inglese rifiutò“, si legge sul post.

Ausilio criticato dai tifosi

A prescindere da questa operazione non conclusa, Ausilio è finito nel mirino dei tifosi anche per altri affari ed ora toccherà al direttore sportivo nerazzurro far cambiare idea ai supporters nerazzurri.