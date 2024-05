Il Psg provoca: Skriniar e soldi per il titolarissimo dell’Inter

Il centrale slovacco, che ha detto addio ai nerazzurri un solo anno fa per poi atterrare in Francia a costo zero, può finire per dire addio alla squadra ora guidata da Luis Enrique dopo una sola stagione

Le strade di Milan Skriniar e quella del Psg potrebbero finire per separarsi già in estate e quindi a distanza di un solo anno dal momento in cui si è consumato l’approdo del classe ’95 in Francia, col giovane prodotto del vivaio dell’MSK Zilina unitosi alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Luis Enrique a partire dallo scorso luglio a titolo prettamente gratuito. Questa la beffa che si è vista ricevere l’Inter di Simone Inzaghi, che saggiamente è poi finita per puntare su Benjamin Pavard.

I nerazzurri, in realtà, hanno rischiato di dire addio al difensore slovacco già durante l’estate del 2022, vale a dire ad un anno dalla scadenza del contratto dell’ex Sampdoria con la squadra neo Campione d’Italia, che inizialmente credeva che la volontà del calciatore fosse quella di estendere la durata del proprio accordo. Così non è stato, col centrale 29enne che si è poi unito al sodalizio francese nel luglio del 2023, senza dimenticare che un anno prima il Psg aveva riposto un’importante offerta sul tavolo dell’Inter per lo stesso Skriniar, poi respinta dallo stesso club di Viale della Liberazione.

A risultare decisivo è stato il super contratto che i parigini hanno messo a disposizione del loro numero 37, atterrato inizialmente in Francia per indossare le vesti di titolare e finito a suo malgrado per svolgere il cosiddetto ruolo di panchinaro. Il tecnico Luis Enrique e il proprio staff tecnico si sono infatti detti delusi delle prestazioni messe in mostra dallo slovacco dando a quel punto fiducia a Lucas Beraldo, approdato a sua volta al Psg a inizio gennaio per 20 milioni di euro.

Appena 23, di fatto, i gettoni racimolati in questo campionato da Skriniar, calciatore che facendo riferimento a quanto riportato da ‘L’Equipe’ rischia addirittura di dire addio alla Ligue 1 dopo una sola stagione. Occhio perché un’ipotesi di cui tener conto è quella che il diretto interessato possa anche finire per essere proposto alla sua ex squadra.

Skriniar più soldi in cambio di uno tra Barella e Thuram: può provarci così il Psg

Milan Skriniar può finire per essere proposto a diverse big d’Europa, Inter inclusa. Tutto questo naturalmente a causa del pessimo minutaggio raccolto dal classe ’95 in questi ultimi mesi.

Il Psg potrebbe infatti provare a riporre sul tavolo dei nerazzurri in estate un’offerta in soldi più in aggiunta il cartellino del difensore slovacco in cambio di uno tra Barella e Thuram, anche in maniera provocatoria se vogliamo. Chiaro, però, che Marotta e Ausilio finirebbero per rispondere con un so secco a questa eventuale proposta di mercato, anche e soprattutto per via di quanto accaduto in passato con l’ex Sampdoria.