“Nell’interesse di tutti”: nuovo annuncio su Bento all’Inter

L’estremo difensore brasiliano, chiamato all’addio in estate dall’Atheltico Paranaense, continua a restare sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri e non solo

È quello di Bento il nome individuato dall’Inter per la propria porta. L’intenzione del club meneghino è infatti quella di provare a sottrarre tra soli pochi mesi il classe ’99 all’Athletico Paranaense, club che nel frattempo ha già preso atto della volontà nutrita dal proprio numero 1, ossia quella di dire addio al Brasile nell’arco della prossima estate.

Il sodalizio brasiliano, consapevole di non poter trattenere il giovane prodotto del proprio vivaio, ha già aperto alla cessione del 24enne nativo di Curitiba, che continua a restare sotto la lente d’ingrandimento della squadra neo Campione d’Italia, intenzionata a sua volta a ingaggiare un giovane portiere che possa finire per raccogliere l’eredità di Yann Sommer a partire dalla stagione 2025-26. Chiaro, però, che a fare il prezzo è la stessa formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Luiz Felipe Scolari, che valuta il proprio gioiello sui 15-20 milioni di euro, somma di denaro che renderebbe Bento il profilo in uscita più costoso di sempre in casa Athletico. Intanto, ad essersi espresso questa volta sull’interesse nutrito dai nerazzurri nei confronti dell’estremo difensore verdeoro è stato proprio il diretto interessato.

Bento: “L’interesse dell’Inter? Fa piacere, ma non ho ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale”

Al termine della gara disputatasi nella serata di ieri tra l’Athletico Paranaense e il Danubio, Bento (ormai dichiarato obiettivo di mercato dell’Inter) ha avuto tempo e modo di focalizzarsi sull’interesse riposto dalla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi nei suoi confronti.

Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dal giovane e forte estremo difensore di nazionalità brasiliana: “L’interesse dell’Inter? Al momento si tratta soltanto di speculazioni. I nerazzurri hanno sì domandato informazioni, ma non hanno ancora presentato alcuna proposta ufficiale. Sono felice del fatto che stiano tenendo in considerazione il mio nome, è il risultato del lavoro svolto e delle prestazioni offerte in questi ultimi anni al fianco dell’Athletico. Qualora dovesse realmente arrivare una vera e propria offerta vedremo cosa accadrà. In quel caso è necessario che si incontrino la dirigenza del club e i miei agenti. La mia speranza è quella che, se dovesse succedere, accada nel migliore dei modi per tutti”.

Inter-Lazio, scelto Sacchi come giudice di gara

Sarà Juan Luca Sacchi a dirigere Inter-Lazio, match valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A in cui è in programma al termine della gara un’altra grande festa di marca nerazzurra.

Il giudice di gara della sezione di Macerata sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Palermo, mentre il IV uomo sarà Santoro. Al VAR, invece, toccherà alla coppia Serra-Aureliano. Il fischio d’inizio di questo super appuntamento prenderà il via domenica 19 maggio alle ore 18:00 al Meazza.