DIRETTA Serie A, Inter-Lazio: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Lazio di Tudor nella 37esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve la Lazio allo stadio Giuseppe Meazza in una gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni reduci da una vittoria nel passato week end che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla roboante vittoria esterna per 5-0 contro il Frosinone che ha tenuta aperta la speranza di battere il record di 97 punti stabilito con Mancini diciassette anni fa, vincendo oggi e poi contro il Verona. Il tutto prima di dare il via al concerto per celebrare lo scudetto della seconda stella. Dall’altro lato i biancocelesti di Igor Tudor, che dovranno fare a meno di Romagnoli fermato dal giudice sportivo, vengono dalla vittoria contro l’Empoli che li avvicina alla qualificazione alla prossima Europa League e tiene viva ancora una piccola chance di entrare in Champions da sesta. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con il punteggio di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Lautaro Martinez e da Thuram, mentre in Supercoppa Italiana arrivò addirittura un 3-0 per i meneghini. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.