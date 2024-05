Ansia Inter, esplode anche il ‘caso’ Lautaro: “12 milioni a stagione”

L’arrivo di Oaktree potrebbe cambiare i piani sul calciomercato per l’Inter. E nelle ultime ore è esploso anche il caso Lautaro

“Dobbiamo trovare l’accordo entro questa settimana“, così Lautaro Martinez al termine della partita contro la Lazio sul rinnovo con l’Inter. Parole che fanno tremare i tifosi nerazzurri. Tempi che non sono assolutamente rispettabili da parte del club.

La priorità per l’Inter in questo momento è il passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree e solo dopo si potrà iniziare a parlare di calciomercato e di rinnovo di Lautaro. Quindi vedremo se l’argentino deciderà di aspettare e capire meglio anche le intenzioni del fondo americano oppure rompere in modo definitivo. Le soluzioni alternative non mancano e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio il destino della bandiera nerazzurra.

🗣️#Lautaro: “#Zhang? Sono loro che gestiscono questo aspetto, noi siamo tranquilli e ci concentriamo sul campo. Rinnovo? Sicuramente questa settimana, comunque prima della fine della stagione, dobbiamo trovare un accordo” pic.twitter.com/4q070kZL3p — Interlive (@interliveit) May 19, 2024

Rinnovo Lautaro: la richiesta del giocatore all’Inter

Il rinnovo di Lautaro al momento resta in forte bilico. Da parte di Marotta c’è sempre stato ottimismo sull’accordo, ma ora le parole del calciatore aprono ad uno scenario differente. L’argentino spinge per chiudere il tutto entro questa settimana. L’Inter, però, non ha in programma incontro con il proprio capitano per due motivi: la priorità si chiama passaggio di società e poi non si ha la certezza che Oaktree voglia soddisfare le richieste dell’attaccante.

Stando a quanto riferito da Zazzaroni a Pressing, Lautaro Martinez ha avanzato “una richiesta di 12 milioni di euro a stagione”, non di 10 come trapelato fino ad oggi. Una cifra importante e che la stessa Oaktree potrebbe decidere di non sborsare almeno subito. Tutte cose che mettono in forte dubbio la permanenza dell’argentino alla corte di Simone Inzaghi.

I prossimi giorni, quindi, si preannunciano decisivi non solo per il futuro societario, ma anche per la permanenza di Lautaro Martinez. I tifosi sperano di vederlo ad agosto in campo con la maglia nerazzurra. Uno scenario non del tutto scontato se si pensa che senza rinnovo una sua partenza diventerebbe quasi certa.

Inter: Lautaro tra rinnovo e addio

Il rinnovo con l’Inter è sempre stata una priorità per Lautaro. Ma ora il cambio di proprietà potrebbe far ritardare un po’ le tempistiche oltre che aprire a scenari diversi da quelli attuali. Per questo motivo l’argentino ha chiesto una accelerazione e chiusura entro la settimana in corso.

Difficile che ci possa essere una risposta positiva dell’Inter a questa richiesta. La trattativa è destinata a continuare, senza però l’accelerata richiesta ieri dal classe ’97. L’esito? Forse meno scontato rispetto a qualche settimana fa…