“Ha già un compratore” e addio a Marotta: Oaktree-Inter, le ultime

Le strade dell’Inter e di Zhang sono ormai pronte a separarsi. Oaktree è pronto a prendere in mano il club e non si esclude una cessione nelle prossime settimane.

Sono ore decisive per il futuro dell’Inter. Il comunicato di Zhang conferma l’ormai imminente addio del presidente cinese. Il fallimento della trattativa con Pimco chiude le porte ad un rifinanziamento del debito di Oaktree. Il fondo americano, come sottolineato da diversi media, nella giornata di martedì dovrebbe escutere il pegno e prendere in mano il club.

Un passaggio di proprietà che potrebbe essere momentaneo. Secondo Il Sole 24 Ore, Oaktree avrebbe già un compratore pronto a sborsare una cifra importante per prendere in mano il club nerazzurro. Ma per avere certezze su questo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo che sono diversi i punti da chiarire.

🗣 #Marotta a Dazn: “La famiglia #Zhang ama l’#Inter e qualsiasi decisione dovesse prendere la prenderà con tanto amore per la società e i tifosi. Sono molto ottimista che si possa proseguire così, ma i tifosi possono assolutamente stare tranquilli”. pic.twitter.com/p9R9RDr3Mu — Interlive (@interliveit) May 19, 2024

Oaktree-Inter: c’è già un compratore?

L’avventura del fondo Oaktree alla guida dell’Inter potrebbe durare davvero poco. Stando alle ultime indiscrezioni, gli statunitensi sarebbero alla ricerca di un compratore per consentire ai nerazzurri di avere un nuovo presidente e magari un futuro più roseo di quello attuale. Niente di certo e di immediato. Ora l’attenzione da parte degli americani è rivolta a chiudere il rapporto con Zhang e poi si deciderà meglio su come muoversi in ottica futura.

Non c’è, almeno per il momento, il rischio di una rivoluzione dirigenziale. Oaktree nutre molta stima nei confronti di Marotta e di tutto lo staff nerazzurro. L’idea del fondo è di continuare così almeno fino al prossimo cambio di proprietà. Per questo motivo non ci attendiamo particolari scossoni ad oggi per quanto riguarda il managament. Da Marotta ad Ausilio, nessuno di loro è a rischio. Poi naturalmente se ci sarà l’arrivo di un nuovo presidente tutto potrebbe cambiare.

Tutte cose che rendono in forte bilico il futuro dell’Inter. I tifosi sperano che possa risolvere in positivo la situazione, ma ad oggi sembrano essere diverse le incertezze che circondano il mondo nerazzurro.

Inter: Zilliacus resta in corsa?

La situazione societaria è in continuo divenire per l’Inter e vedremo quali saranno le scelte da parte di Oaktree. Come detto in precedenza, l’ipotesi di un nuovo compratore non è assolutamente da escludere e tra i nomi in corsa resta anche Zilliacus.

L’imprenditore finlandese nelle scorse ore sui social ha ribadito la necessità di una nuova proprietà per l’Inter. Il suo interesse nei confronti del club nerazzurro non è assolutamente scemato. Ora tocca al fondo americano decidere se intraprendere una trattativa con lui oppure andare su altri profili.