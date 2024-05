Game over Zhang: la ‘risposta’ social ai tifosi dell’Inter

L’imprenditore cinese è letteralmente ad un passo dal dire addio ai nerazzurri. Ad appropriarsi delle quote societarie del club meneghino sarà così Oaktree

Le strade di Steven Zhang e quella dell’Inter sono pronte a separarsi. L’attuale presidente del club di Viale della Liberazione, entrato a far parte di questa grande famiglia nel giugno del 2016, dirà infatti addio ai nerazzurri dopo aver trascorso otto lunghi anni nella Milano nerazzurra.

A pesare è infatti il prestito da 275 milioni di euro domandato nella primavera del 2021 dall’imprenditore cinese nei confronti di Oaktree, nota società statunitense specializzata in strategie di investimento che ha fissato come data di scadenza maggio 2024. Di fatto, l’azionista asiatico è chiamato a restituire entro la giornata di domani questa somma di denaro, arrivata a toccare negli anni il tetto dei 380 milioni di euro con gli interessi maturati. Questa la ragione per cui Zhang, impossibilitato a sdebitarsi, non potrà far altro che separarsi dai nerazzurri cedendo così la mano in favore di Oaktree, letteralmente ad un passo dal diventare a tutti gli effetti la nuova detentrice delle quote societarie del club meneghino.

Ciò nonostante, Zhang ha spesso e volentieri dimostrato negli anni di tenere particolarmente alla causa interista, ragion per cui proprio i tifosi della squadra neo Campione d’Italia sono stati i primi a voler ringraziare il loro attuale presidente per quanto fatto di buono nel corso delle passate stagioni. 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Italia e 2 Scudetti. Questi i trofei conquistati dall’imprenditore cinese al timore societario del club, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal 32enne originario di Nanchino, che ha così risposto via Instagram allo striscione dedicatogli direttamente dalla tifoseria nerazzurra durante la disputa di Inter-Lazio, match valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A.

“Grazie”: così Zhang via Instagram dopo lo striscione dedicatogli dai tifosi dell’Inter

“Grazie Steven”: è questo lo striscione comparso dal secondo anello blu del Meazza durante la giornata di ieri. Un piccolo gesto, in sostanza, con cui l’intera tifoseria nerazzurra ha voluto rendere omaggio a Zhang, chiamato a dare il proprio addio all’Inter tra meno di ventiquattr’ore.

Immediata, a quel punto, la reazione del giovane imprenditore originario di Nanchino, che ha voluto ricambiare il saluto dei supporters della squadra neo Campione d’Italia con una stories rilasciata direttamente sul proprio account Instagram di riferimento, la cui didascalia recita ‘Grazie’ (accompagnata da due cuori, uno nero mentre l’altro azzurro).