L’addio è UFFICIALE, l’Inter lo aspetta: affare da 27 milioni

“Vi ringrazio perché nessuno di voi, dopo che io ho preso la decisione di cambiare la squadra, mi ha mai offeso”. Coi nerazzurri ha firmato un triennale

Ha salutato i tifosi dopo otto anni di militanza, anticipando l’annuncio ufficiale dei club. O meglio, dell’Inter alla quale si è legato per i prossimi tre anni.

Parliamo di Piotr Zielinski, che dal 1° luglio sarà un nuovo calciatore della squadra di Simone Inzaghi. “Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro – le parole della mezz’ala polacca, riportate da ‘tuttonapoli’, all’evento in suo onore all’Ammot Cafè – Vi ringrazio perché nessuno di voi, dopo che io ho preso la decisione di cambiare la squadra, mi ha mai offeso. Questo significa molto per me, i successi che ho ottenuto con questo club sono in linea coi miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio”.

Zielinski-Inter, tre anni con opzione

Zielinski ha già svolto le visite mediche per conto dell’Inter, firmando un contratto fino a giugno 2027 con opzione per una ulteriore stagione.

Trent’anni compiuti ieri, Zielinski guadagnerà in nerazzurro 4-4,5 milioni netti a stagione. Commissioni escluse, si tratta per il club di un investimento da circa 27 milioni di euro.