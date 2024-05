Dall’Inter al Newcastle: 40 milioni per chiudere l’affare

La formazione inglese, non andata oltre il settimo posto in classifica in questa edizione di Premier, è in cerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Svelato il nome del principale candidato

Si è conclusa con una vittoria la stagione del Newcastle, club che è riuscito a mettere al tappeto per 2-4 il Brentford durante l’ultimo impegno di campionato e che ciò nonostante non è riuscito a ottenere alcun piazzamento in Europa terminando così la propria stagione in settima posizione. Ciò sta a significare che i Magpies non dovranno far altro che provare a rinforzarsi in vista dell’estate.

Il piano dei bianconeri è infatti quello di accogliere alla propria corte nuove pedine, incluso un portiere che vada a sostituire il 32enne Nicholas Pope, complici naturalmente le 62 reti subite in 38 giornate di campionato. È quello di Giorgi Mamardashvili, in tal senso, il nome finito in cima alla lista delle preferenze della formazione inglese per la propria porta, profilo che soltanto nella passata estate è finito per togliere il sonno anche a Marotta e Ausilio, duo dirigenziale che ha più e più volte preso in considerazione l’eventuale ingaggio del giovane estremo difensore classe ’00, tutto questo poco prima che i nerazzurri accogliessero Yann Sommer alla propria corte. Ed ecco che, a distanza di un anno, a chiudere per il portiere di attuale proprietà del Valencia potrebbe essere proprio il Newcastle, piuttosto che il Club di Viale della Liberazione.

Il Newcastle vuole chiudere per Mamardashvili: inglesi pronti a tentare l’accelerata

È il Newcastle il club che vuole provare ad assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive di Giorgi Mamardashvili in vista del futuro, a riferirlo è il quotidiano ‘The Times’.

I Magpies sarebbero infatti pronti a presentare un’offerta da 35 milioni di sterline (vale a dire 40 milioni di euro) per il giovane e forte estremo difensore di nazionalità georgiana, legato a sua volta alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Ruben Baraja a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2027. Ammontano già a 13 i clean-sheet fatti registrare in questa edizione di Liga dal portiere 23enne, in attesa naturalmente dell’ultima giornata di campionato che vedrà il Valencia impegnato in mura nemiche contro il Celta Vigo. Il fischio d’inizio del match è fissato domenica prossima alle ore 16:15 al Municipal de Balaidos. Trentasei, per il resto, i gettoni collezionati nella massima competizione spagnola dal classe ’00, rimasto a sedere in panchina in una sola circostanza in quest’annata.