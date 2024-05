“Presto allo stadio”: la Curva Nord ringrazia Zhang

Il tifo organizzato nerazzurro ha rilasciato un messaggio all’indirizzo dell’imprenditore cinese, rimasto al timone societario dell’Inter soltanto fino a qualche ora fa

Si è consumato nelle scorse ore l’addio di Steven Zhang dall’Inter, club passato ora sotto la gestione di Oaktree, nota società statunitense fondata nel 1995 e specializzata in strategie di investimento. Così facendo, dunque, il giovane imprenditore originario di Nanchino ha porto i propri saluti ai nerazzurri dopo essere entrato a capo di questa famiglia nell’ormai lontano giugno del 2016.

Ammontano a otto, quindi, le stagioni trascorse dall’azionista 32enne al comando del club di Viale della Liberazione, che è riuscito a mettere in bacheca 7 trofei grazie al prezioso contributo offerto dallo stesso Zhang, per essere più precisi 2 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia, senza dimenticare le due finale europee raggiunte nelle stagioni 2019-20 e 2022-23, dove ad aver fermato la cavalcata dei nerazzurri sono state Siviglia e Manchester City, impostesi entrambe sulla squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi con un gol di scarto.

In sostanza, è anche grazie al suo ex presidente se l’Inter è finalmente tornata a competere a grandi livelli, non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Ne è consapevole di questo la stragrande maggioranza dei tifosi interisti, a maggior ragione il tifo organizzato della società meneghina, che tramite un comunicato rilasciato sul proprio account Instagram di riferimento ha voluto rendere omaggio al lavoro compiuto in tutti questi anni da Steven Zhang, invitato a sua volta dal popolo nerazzurro ad assistere in futuro ad un qualsiasi appuntamento casalingo della squadra neo Campione d’Italia.

Questo, in tal senso, il messaggio indirizzato dalla Curva Nord nei confronti dell’imprenditore cinese: “La Nord ringrazia il presidente Steven Zhang per il contributo dato alla storia dell’Inter, i grandi successi ottenuti ed lo stile degno dei suoi più illustri predecessori” – si legge. “Col più profondo auspicio di rivederlo presto allo stadio al fianco dei suoi fratelli interisti, auguriamo a lui ed ai suoi cari tutto il meglio per il prosieguo della propria vita privata e professionale. La Nord esprime la più profonda speranza che chi succederà al giovane presidente sappia continuare il progetto sportivo in corso, garantendo sempre il rispetto della storia e della gente che rappresenta l’Inter a Milano, in Italia e nel mondo” – conclude.